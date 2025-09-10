La Virgen del Camino vive sus días grandes de fiestas

Leticia Domínguez La Virgen del Camino Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:12 | Actualizado 09:24h. Compartir

La Virgen del Camino vive los días grandes de sus fiestas patronales con una programación en la que se combinan música, gastronomía, tradición y ambiente popular. Entre el 11 y el 15 de septiembre, el municipio leonés se llenará de actividades.

Días grandes en La Virgen

El jueves 11 de septiembre los días grandes de las fiestas arrancan con el pregón de las fiestas y el chupinazo a las 19:30 h. La tradicional espicha de sidra y la gran fiesta de disfraces por la Virgen del Camino son dos de las actividades más destacadas. El toque musical de la noche correrá a cargo de la Electro Fiesta con DJ Xuancar.

Una de las actividades más señaladas del viernes es el paseíllo por las calles del pueblo con charangas. Además, a las 21:30 h se celebrará la gran costillada en el salón del pueblo. La noche la cerrará la macro discoteca Tyvoly y la orquesta Grupo Arizona.

El sábado 13, conocido como la Gran Noche, se podrá disfrutar de un corro de lucha leonesa en la explanada de la Basílica, teatro familiar, paseíllo de charangas y, como plato fuerte, la quema de fuegos artificiales antes de la verbena de la orquesta Jaguar.

Cartel fiestas 2025 La Virgen del Camino Ayuntamiento Valverde de la Virgen

La víspera de la Patrona, el domingo 14, se inaugurará la XI edición del mercado artesanal y comenzará el XX concurso de tapas por los bares de La Virgen del Camino. Además, los asistentes al municipio podrán asistir al teatro infantil, el bingo popular o el torneo de tute. La música será protagonista con la orquesta La Misión.

El lunes 15 de septiembre, día de La Patrona, se celebrará la misa solemne en la Basílica y la ofrenda de los ayuntamientos, seguida de bailes regionales y la exhibición de pendones. Por la tarde, los niños podrán disfrutar de juegos populares y teatro, mientras que la gran chocolatada clausurará las fiestas.