La Virgen del Camino se prepara para sus grandes fiestas

Leticia Domínguez La Virgen del Camino Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:15

La Virgen del Camino se prepara para celebrar sus fiestas populares con intensas actividades en los días previos. Del 4 al 10 de septiembre la localidad disfrutará de actividades musicales, gastronomía y diversión para todos los públicos.

Días previos intensos

El jueves 4 de septiembre arranca la programación en La Virgen del Camino con el clinic de pádel y el torneo Fanatic para niños de 6 a 12 años. Ya el viernes, las actividades deportivas se intensifican. Al clinic de pádel se une el torneo de Mesa y el torneo de fútbol 7 organizado por la peña 'Si lo sé no vengo' y la peña 'Los guajes'. El fin de semana comienza con más deporte: torneo 4x4 de vóley 'Virgen del Camino' en categoría de 9 a 15 años y para mayores de 16 años así como el torneo de fútbol 7. El deporte dará paso a la gran paellada popular en el salón del pueblo y a las 23h a la verbena New Fénix. El domingo reúne a los amantes del motor con la V Concentración de Vehículos Clásicos «Retroclásica». Por la mañana también se disfrutará del el XXI Abierto de Ajedrez Virgen del Camino y una nueva jornada del fútbol-7. El domingo también se celebra la popular Convivencia de Peñas, con gymkana y comida popular en La Fuentina.

Cartel de las fiestas de La Virgen del Camino 2025 Ayuntamiento de Valverde de la Virgen

El lunes arranca con más ambiente festivo. El ciclo de cine infantil o la jornada 'Muévete en La Virgen' con las prácticas de yoga o CrossForce son algunas de las actividades destacadas. El ciclo de cine infantil continúa el miércoles junto con un torneo de 3x3 de Basket infantil o el 'Cluedo: Resuelve el crimen', una actividad para niños de 7 a 13 años. El miércoles se celebrará el concurso de tortilla española que elegirá la mejor tortilla de La Virgen, la fiesta de 'Las Peñas' y el campeonato mundial de beer pong en el salón del pueblo.

Así, el municipio leonés calienta motores para sus días grandes, entre el 11 y el 15 de septiembre.