La Virgen del Camino se prepara para sus grandes fiestas
La localidad leonesa vive los días previos a sus fiestas con intensa programación
La Virgen del Camino
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:15
La Virgen del Camino se prepara para celebrar sus fiestas populares con intensas actividades en los días previos. Del 4 al 10 de septiembre la localidad disfrutará de actividades musicales, gastronomía y diversión para todos los públicos.
Días previos intensos
El jueves 4 de septiembre arranca la programación en La Virgen del Camino con el clinic de pádel y el torneo Fanatic para niños de 6 a 12 años. Ya el viernes, las actividades deportivas se intensifican. Al clinic de pádel se une el torneo de Mesa y el torneo de fútbol 7 organizado por la peña 'Si lo sé no vengo' y la peña 'Los guajes'. El fin de semana comienza con más deporte: torneo 4x4 de vóley 'Virgen del Camino' en categoría de 9 a 15 años y para mayores de 16 años así como el torneo de fútbol 7. El deporte dará paso a la gran paellada popular en el salón del pueblo y a las 23h a la verbena New Fénix. El domingo reúne a los amantes del motor con la V Concentración de Vehículos Clásicos «Retroclásica». Por la mañana también se disfrutará del el XXI Abierto de Ajedrez Virgen del Camino y una nueva jornada del fútbol-7. El domingo también se celebra la popular Convivencia de Peñas, con gymkana y comida popular en La Fuentina.
El lunes arranca con más ambiente festivo. El ciclo de cine infantil o la jornada 'Muévete en La Virgen' con las prácticas de yoga o CrossForce son algunas de las actividades destacadas. El ciclo de cine infantil continúa el miércoles junto con un torneo de 3x3 de Basket infantil o el 'Cluedo: Resuelve el crimen', una actividad para niños de 7 a 13 años. El miércoles se celebrará el concurso de tortilla española que elegirá la mejor tortilla de La Virgen, la fiesta de 'Las Peñas' y el campeonato mundial de beer pong en el salón del pueblo.
Así, el municipio leonés calienta motores para sus días grandes, entre el 11 y el 15 de septiembre.
