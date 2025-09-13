La Virgen del Camino encara la recta final de sus fiestas

Leticia Domínguez La Virgen del Camino Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:23 Compartir

La Virgen del Camino vive la recta final de sus fiestas patronales con un fin de semana repleto de actividades donde el mercado artesanal y la quema de fuegos artificiales son alguno de sus platos fuertes.

La Gran Noche y La Víspiera

El sábado, conocido como la Gran Noche, arrancará con un variado programa. El gran bingo popular a las 16:30 h, el corro de lucha leonesa en la explanada de la Basílica o el paseíllo de charangas por las calles del pueblo son algunas de las citas más señaladas. Por la noche, la Gran Noche, se celebrará con la quema de fuegos artificiales antes de la verbena de la orquesta Jaguar.

Programación sábado 13 fiestas de La Virgen del Camino Ayuntamiento Valverde de la Virgen

La Víspera de la Patrona, el domingo 14, se inaugurará la XI edición del mercado artesanal, un evento muy esperado por los lugareños. Además, el domingo también comenzará el XX concurso de tapas por los bares de La Virgen del Camino. También hay teatro infantil, el bingo popular o torneo de tute. La música será protagonista con la orquesta La Misión.

Programación domingo 14 fiestas de La Virgen del Camino Ayuntamiento Valverde de la Virgen

El lunes será el punto álgido de las fiestas con la celebración del día de La Patrona. Se vivirá uno de los momentos más emotivos con la misa solemne en la Basílica y la ofrenda de los ayuntamientos, seguida de bailes regionales y la exhibición de pendones. Por la tarde, los niños podrán disfrutar de juegos populares y teatro, mientras que la gran chocolatada clausurará las fiestas.

Cartel promocional fiestas de La Virgen del Camino 2025 Ayuntamiento de Valverde de la Virgen