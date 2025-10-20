leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del homenaje a Teresa Adamira Álvarez de Celis FB Ayuntamiento de Villaquilambre
Villaquilambre pone en valor sus tradiciones e identidad leonesa

El Ayuntamiento de Villaquilambre celebró estas jornadas con el objetivo de acercar a pequeños y mayores lo mejor de sus tradiciones

Irene de Celis

Irene de Celis

Villaquilambre

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:46

Las jornadas de tradición e identidad leonesa, celebradas la semana pasada por el Ayuntamiento de Villaquilambre, han puesto en valor la historia de la localidad. Paz Mozo, concejala del área de Tradición e Identidad leonesa, valoró este proyecto como «una oportunidad para reivindicar y celebrar nuestro patrimonio cultural, asegurando su transmisión y valoración en las futuras generaciones, y promoviendo un sentido de identidad y orgullo que enriquece nuestra comunidad».

La lluvia no ha impedido que durante el fin de semana se hayan llevado a cabo muchas actividades en la Plaza del Ayuntamiento, congregando este domingo, uno de los actos más emotivos, el homenaje a Teresa Adamira Álvarez de Celis, única superviviente del grupo de pandereteiras de Villaquilambre, formado junto a Teresa Flórez Crespo y Nieves Benavides Fernández.

Bailes tradicionales en Villaquilambre FB Ayuntamiento de Villaquilambre

Para cerrar los actos, la música y los bailes tradicionales fueron los principales protagonistas con la actuación del grupo «La Era» de Villaquilambre y de «Son de Cordel».

Además, durante la semana pasada más de 150 vecinos participaron en diferentes talleres de cestería y mimbre, cerámica y barro y repostería tradicional.

