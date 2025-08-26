Villamanín se prepara para vivir sus días grandes con la esperada fiesta de San Juan Degollado

LEONOTICIAS Martes, 26 de agosto 2025, 08:18 Compartir

El programa arranca este jueves 28 con los disfraces infantiles, el torneo de baloncesto 3x3 y el concierto de MDMANIN, que contará con la participación de Pope y Blueberry Kid, entre otros artistas. A partir de ahí, no faltarán clásicos como el chupinazo, el bingo o la discomóvil Amnexia para los más nocturnos.

Cartel fiestas de San Juan Degollado 2025 Ayto. Villamanín

El viernes 29 la tradición cobrará protagonismo con la misa de San Juan Degollado, cantada por el Coro de Villamanín, y el baile vermú con la charanga Sin Control. Por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: la Tarde de prao, ¡todos disfrazaos!, que incluye desde la primera Gimpaka oficial en España hasta juegos infantiles, exhibición de lucha leonesa y la apuesta del cuco. La jornada concluirá con la orquesta Pontevedra, el show de Machacapuntas y una nueva sesión de discomóvil.

El broche de oro llegará el sábado 30, con el mercadillo, el concurso de repostería y tortilla, y la celebración de la III Copa de Fútbol Femenino y la final del torneo de fútbol. Por la noche, la cena de cuadrillas dará paso a la música de la orquesta Solara y al esperado VI Torneo Internacional de «Leña al mono», suspendido en 2020 por la pandemia. Además, habrá un supermegabingo con premios y la fiesta se alargará hasta la madrugada con la discomóvil.

El punto final lo pondrá la diana con charanga del domingo por la mañana, donde la organización invita a todo el mundo a traer su cencerro y sumarse al ruido festivo.

Villamanín ya cuenta las horas para una nueva edición de su fiesta más singular: San Juan Degollado 2025, una cita que combina tradición, deporte, música y diversión para todos los públicos.

Programación festiva Villamanín

Jueves 28

18:30 Disfraces infantiles

19:30 ¡Nueva pista del 3º tesoro!

Torneo 3x3 baloncesto en las canchas

20:30 MDMANIN en concierto: Pope + Blueberry Kid + invitados

22:00 Chupinazo

23:00 Grupo da Silva

2:00 Bingo

3:00 Discomóvil Amnexia

Viernes 29

13:00 Misa de San Juan Degollado con el Coro de Villamanín

14:00 Baile vermú con la charanga ¡Sin Control!

16:30 Tarde de 'prao'... ¡todos disfrazaos! Primera Gimpaka oficial en España. III Apuesta del Cucho. Puja del pitu. Tirachinas. Juegos infantiles. Exhibición de lucha leonesa

19:00 Espicha + charanga

00:00 Orquesta Pontevedra

1:00 Machacapuntas

2:00 SuperBingo

4:00 Discomóvil Amnexia

Sábado 30

11:00 Mercadillo

13:30 Concurso de repostería y de tortilla en el Ayuntamiento

17:00 III Copa de Fútbol Femenino

18:30 Final del Torneo de Fútbol

22:00 Cena de cuadrillas

00:00 Orquesta Solara

1:00 VI Torneo internacional de 'Leña al mono'

2:00 Supermegabingo y entrega de premios

4:00 Discomóvil Amnexia

8:00 Diana: Charanga (y si tienes cencerro y quieres usarlo, tráelo !!!)

