Villamanín se prepara para vivir sus días grandes con la esperada fiesta de San Juan Degollado
Del 28 al 30 de agosto Villamanín promete llenar de música, deporte, juegos populares y gran ambiente festivo
LEONOTICIAS
Martes, 26 de agosto 2025, 08:18
El programa arranca este jueves 28 con los disfraces infantiles, el torneo de baloncesto 3x3 y el concierto de MDMANIN, que contará con la participación de Pope y Blueberry Kid, entre otros artistas. A partir de ahí, no faltarán clásicos como el chupinazo, el bingo o la discomóvil Amnexia para los más nocturnos.
El viernes 29 la tradición cobrará protagonismo con la misa de San Juan Degollado, cantada por el Coro de Villamanín, y el baile vermú con la charanga Sin Control. Por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: la Tarde de prao, ¡todos disfrazaos!, que incluye desde la primera Gimpaka oficial en España hasta juegos infantiles, exhibición de lucha leonesa y la apuesta del cuco. La jornada concluirá con la orquesta Pontevedra, el show de Machacapuntas y una nueva sesión de discomóvil.
El broche de oro llegará el sábado 30, con el mercadillo, el concurso de repostería y tortilla, y la celebración de la III Copa de Fútbol Femenino y la final del torneo de fútbol. Por la noche, la cena de cuadrillas dará paso a la música de la orquesta Solara y al esperado VI Torneo Internacional de «Leña al mono», suspendido en 2020 por la pandemia. Además, habrá un supermegabingo con premios y la fiesta se alargará hasta la madrugada con la discomóvil.
El punto final lo pondrá la diana con charanga del domingo por la mañana, donde la organización invita a todo el mundo a traer su cencerro y sumarse al ruido festivo.
Villamanín ya cuenta las horas para una nueva edición de su fiesta más singular: San Juan Degollado 2025, una cita que combina tradición, deporte, música y diversión para todos los públicos.
Programación festiva Villamanín
Jueves 28
18:30 Disfraces infantiles
19:30 ¡Nueva pista del 3º tesoro!
Torneo 3x3 baloncesto en las canchas
20:30 MDMANIN en concierto: Pope + Blueberry Kid + invitados
22:00 Chupinazo
23:00 Grupo da Silva
2:00 Bingo
3:00 Discomóvil Amnexia
Viernes 29
13:00 Misa de San Juan Degollado con el Coro de Villamanín
14:00 Baile vermú con la charanga ¡Sin Control!
16:30 Tarde de 'prao'... ¡todos disfrazaos! Primera Gimpaka oficial en España. III Apuesta del Cucho. Puja del pitu. Tirachinas. Juegos infantiles. Exhibición de lucha leonesa
19:00 Espicha + charanga
00:00 Orquesta Pontevedra
1:00 Machacapuntas
2:00 SuperBingo
4:00 Discomóvil Amnexia
Sábado 30
11:00 Mercadillo
13:30 Concurso de repostería y de tortilla en el Ayuntamiento
17:00 III Copa de Fútbol Femenino
18:30 Final del Torneo de Fútbol
22:00 Cena de cuadrillas
00:00 Orquesta Solara
1:00 VI Torneo internacional de 'Leña al mono'
2:00 Supermegabingo y entrega de premios
4:00 Discomóvil Amnexia
8:00 Diana: Charanga (y si tienes cencerro y quieres usarlo, tráelo !!!)
