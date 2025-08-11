leonoticias - Noticias de León y provincia

Celebración del día de Asturias en Villamanín I.G.B
Villamanín celebra su buena relación con la tierra asturiana

Este 10 de agosto Villamanín ha celebrado el Día de Asturias con actividades para todos sus vecinos

Irene de Celis

Irene de Celis

Villamanín

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:28

Un día de hermanamiento y diversión con sabor asturiano. Villamanín ha vuelto a celebrar su tradicional Día de Asturias rodeados de vecinos y visitantes. Durante toda la mañana se ha mantenido abierto su mercadillo artesanal donde se han podido encontrar productos como pinturas, miel, velas o bisutería hecha a mano entre otros muchos productos.

Tras la celebración de la eucaristía, el baile vermú estuvo amenizado por las tradicionales gaitas asturianas que han acompañado a todos los presentes en un día de lo más caluroso.

Celebración del día de Asturias en Villamanín I.GB.
Imagen principal - Celebración del día de Asturias en Villamanín
Imagen secundaria 1 - Celebración del día de Asturias en Villamanín
Imagen secundaria 2 - Celebración del día de Asturias en Villamanín

Diversión para todas las edades

Hinchables para los más pequeños, torneos de parchís o de fútbol sala y la celebración de la cuarta edición del canto al polvorón han sido algunas de las actividades que durante todo el día han unido a los vecinos de Villamanín con un mismo objetivo: celebrar un año más la buena relación de la villa con sus vecinos asturianos.

