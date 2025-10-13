leonoticias - Noticias de León y provincia

La Feriona Villablino 2025
Villablino celebro su multitudinaria Feriona

Villablino volvió a vivir el 12 de octubre una de sus citas más queridas y con más historia; La Feriona, una jornada que cada otoño transforma el corazón del Valle de Laciana

Leonoticias

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:33

Desde por la mañana, las calles y el recinto ferial se llenaron de actividad. Productores, ganaderos y artesanos ocuparon sus puestos ofreciendo una amplia variedad de productos locales: castañas, manzanas, peras, ajos, embutidos, quesos y dulces caseros. Tampoco faltó el inconfundible olor del pulpo a feira, que, como cada año, atrajo a cientos de personas dispuestas a disfrutar de uno de los sabores más populares de la feria.

Un buen pulpo de la Feriona

La feria ganadera, uno de los pilares de la jornada, volvió a reunir a ejemplares de gran calidad procedentes de distintas zonas de la comarca. Vacas, caballos y otros animales fueron admirados por los asistentes, que pudieron comprobar el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos del valle de Laciana.

El ambiente fue inmejorable. Miles de personas pasearon entre los puestos, disfrutando de un día soleado y del carácter acogedor de Villablino. Año tras año, esta celebración consigue atraer a visitantes de toda la provincia y de comunidades vecinas, y como siempre el Ayuntamiento de Villablino agradece a todos los que se acercaron a su población y les espera ya para el 2026.

