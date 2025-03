El Vermut botánico Surcos, la joya de la corona de Vinos Puil

Pablo Álvarez Ponferrada Lunes, 31 de marzo 2025, 09:44 Compartir

En pleno corazón del Bierzo, Vinos Puil ha capturado la esencia del tiempo, la tradición y la innovación enológica en su reconocido vermut botánico. Hace cinco años, esta bodega ubicada en Villafranca del Bierzo apostaba por una nueva variedad dentro de su catálogo. Casi de forma inmediata, Surcos se posicionó como uno de los vermuts de referencia en la zona. Tanto los expertos como el público general han puesto en valor la novedosa propuesta de una bodega siempre atenta a las últimas tendencias en el mercado.

Dentro del sector, el nombre de Surcos ya resuena por todo el territorio leonés. Este hito no sería posible sin el arduo trabajo de Eva García y Tito Alba al frente del negocio. Desde hace más de una década, el matrimonio trabaja por hacer de Vinos Puil toda una referencia vinícola en la comarca. De hecho, la Guía Peñín, referencia absoluta para los amantes del buen vino, ha reconocido la calidad de un vermut con ligeros toques amargos, nada dulce y con matices de los botánicos. Como no podía ser de otra forma, la uva blanca de godello está muy presente en la elaboración de una bebida capaz de ofrecernos una experiencia única y refinada.

La historia de Vinos Puil se remonta a la década pasada, cuando la bodega comenzó su andadura en Cacabelos. Desde sus inicios, la pasión por la excelencia ha sido su sello distintivo, logrando un rápido reconocimiento gracias a la calidad de sus vinos. Con el paso del tiempo y gracias a su afán por seguir creciendo, la empresa trasladó su sede a Villafranca del Bierzo, estableciéndose en el Convento de San Nicolás. Este enclave histórico se ha convertido en el escenario perfecto para Vinos Puil. Allí, Eva y Tito Alba continúan innovando, pero sin perder esa esencia tan mágica que los ha acompañado desde sus inicios. Las cepas centenarias utilizadas para la vendimia confieren una personalidad única y un excelente sabor a un vermut sobresaliente en su categoría.

Un vermut a la altua de los mejores

A un precio accesible, el vermut botánico de Vinos Puil se presenta como una opción inmejorable para los amantes de esta bebida. No solo destaca por su autenticidad y sofisticación, sino también por la meticulosa atención que recibe en todas las etapas de su elaboración. Desde la vendimia hasta el embotellado, la bodega cuida con mimo cada detalle para garantizar que la calidad del producto final sea excepcional. Este compromiso se ha visto reflejado en galardones como el que les ha otorgado la prestigiosa Guía Peñín. Para acompañar el aperitivo antes de la comida, no hay nada mejor que Surcos Vermut.

La espiritualidad del templo donde se ubica la bodega se traslada al vermut, capaz de hacernos sentir esa sensación de paz y sosiego que reina en el claustro. Los aromas de canela y caramelo hacen aún más exquisita la experiencia. Con un toque ácido y amargo ligero, Surcos se ha hecho con un nombre propio en el siempre competitivo sector vinícola leonés.

Más allá del vermut

Si bien el vermut botánico ha acaparado todos los focos, Vinos Puil también cuenta con una amplia selección de vinos en donde destacan el crianza, el godello y el rosado. En cada una de estas creaciones, la bodega combina la riqueza de los sabores tradicionales con las más avanzadas técnicas de vinificación, logrando así productos de una calidad insuperable.

Hazte con tu botella

Si todavía no has probado el vermut de Vinos Puil, no lo dudes más y dale una oportunidad a una de las mejores propuestas de la zona. Reconocido y valorado por los expertos, puedes hacerte con una botella de esta riquísima bebida por poco más de 10 euros. Para contactar con la bodega directamente, puedes llamar a Eva al 677 420 392 o enviar un correo a la dirección vinospuil@gmail.com. El mejor vermut del Bierzo te espera en Villafranca. ¡No te quedes sin probarlo!