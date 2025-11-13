leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leomotor en el Salón del automóvil Víctor F. Crespo
Publirreportaje

El vehículo de ocasión perfecto para ti, en Leomotor

Leomotor oferta a los leoneses coches seminuevos y de ocasión perfectos para hacerse con la oportunidad que estás buscando

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:34

Leomotor ofrece a los leoneses una amplia y completa selección de vehículos seminuevos y de ocasión en esta novena edición del salón del automóvil. Marcas como Renault, Dacia, Ebro o Alpine son el claro ejemplo de la apuesta segura de este grupo automovilístico.

Entre su selección, los leoneses que se acerquen por el Palacio de Exposiciones de León podrán encontrar vehículos de todas las tecnologías, desde gasolina o diesel hasta microhíbridos, híbridos enchufables o eléctricos cien por cien.

Mario García, director de Leomotor en León, valora este tipo de iniciativas como «una ocasión de oro, todos hacemos un esfuerzo con los precios de estos coches. Tenemos casi 40 vehículos y nuestro objetivo es venderlos todos».

Da igual para que necesites el coche, en Leomotor encontrarás el que estás buscando. Ya sea pequeño o familiar, de ciudad o deportivo, este concesionario te asegura la mejor calidad y la oportunidad de hacerte con el coche de tus sueños, siempre preparado para una conducción segura y fiable.

Ebro Leomotor

Un vehículo EBRO de Leomotor Irene de Celis

Alexis de Santiago, asesor comercial de Ebro Leomotor destaca las características de los Ebro, una opción ideal a la hora de hacerte con un nuevo automóvil: «Ebro no sacrifica nada, siempre se prioriza la seguridad del cliente».

Leomotor es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»
  2. 2 La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos
  3. 3 Dos años de prisión por una agresión sexual grupal a una menor en una localidad leonesa
  4. 4 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  5. 5 Una clienta del Imserso denuncia «represalias» de una agencia por quejarse del viaje a Gran Canaria
  6. 6 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  7. 7 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  8. 8 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  9. 9 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio
  10. 10 Herida una mujer tras sufrir un atropello en León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El vehículo de ocasión perfecto para ti, en Leomotor

El vehículo de ocasión perfecto para ti, en Leomotor