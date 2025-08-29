LEONOTICIAS Viernes, 29 de agosto 2025, 09:12 Compartir

Disfraces infantiles, torneo de baloncesto 3x3, el concierto de MDMANIN con Pope y Blueberry Kid, chupinazo, Grupo da Silva, bingo y la primera noche de discomóvil Amnexia pusieron a Villamanín patas arriba.

Y si ayer fue intenso, hoy viernes 29 la fiesta promete todavía más.

La mañana se viste de tradición con la misa de San Juan Degollado cantada por el Coro de Villamanín (13:00) y el baile vermú con la charanga Sin Control (14:00).

Por la tarde llega uno de los momentos más esperados: la Tarde de prao… ¡todos disfrazaos! (16:30), con la primera Gimpaka oficial en España, juegos infantiles, exhibición de lucha leonesa y la popular Apuesta del Cucho.

La noche estará a la altura: orquesta Pontevedra (00:00), el humor de Machacapuntas (1:00), SuperBingo (2:00) y la discomóvil Amnexia hasta el amanecer.

Y aún queda lo mejor: el sábado Villamanín se llenará de ambiente con el mercadillo, el concurso de repostería y tortilla, la Copa de Fútbol Femenino, la final del torneo de fútbol y, por la noche, la cena de cuadrillas, la orquesta Solara y el esperado VI Torneo Internacional de 'Leña al mono', suspendido desde 2020. El supermegabingo y la discomóvil pondrán el broche a una jornada de lujo.

Así que… ¿de verdad no vas a venir a Villamanín?

Ampliar Ambiente festivo en Villamanín. LN

Programación festiva Villamanín

Viernes 29

13:00 Misa de San Juan Degollado con el Coro de Villamanín

14:00 Baile vermú con la charanga ¡Sin Control!

16:30 Tarde de 'prao'... ¡todos disfrazaos! Primera Gimpaka oficial en España. III Apuesta del Cucho. Puja del pitu. Tirachinas. Juegos infantiles. Exhibición de lucha leonesa

19:00 Espicha + charanga

00:00 Orquesta Pontevedra

1:00 Machacapuntas

2:00 SuperBingo

4:00 Discomóvil Amnexia

Sábado 30

11:00 Mercadillo

13:30 Concurso de repostería y de tortilla en el Ayuntamiento

17:00 III Copa de Fútbol Femenino

18:30 Final del Torneo de Fútbol

22:00 Cena de cuadrillas

00:00 Orquesta Solara

1:00 VI Torneo internacional de 'Leña al mono'

2:00 Supermegabingo y entrega de premios

4:00 Discomóvil Amnexia

8:00 Diana: Charanga (y si tienes cencerro y quieres usarlo, tráelo !!!)