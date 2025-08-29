¿No vas a venir a Villamanín?
Las fiestas de San Juan Degollado 2025 comenzaron ayer jueves con mucha música y diversión
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:12
Disfraces infantiles, torneo de baloncesto 3x3, el concierto de MDMANIN con Pope y Blueberry Kid, chupinazo, Grupo da Silva, bingo y la primera noche de discomóvil Amnexia pusieron a Villamanín patas arriba.
Y si ayer fue intenso, hoy viernes 29 la fiesta promete todavía más.
La mañana se viste de tradición con la misa de San Juan Degollado cantada por el Coro de Villamanín (13:00) y el baile vermú con la charanga Sin Control (14:00).
Por la tarde llega uno de los momentos más esperados: la Tarde de prao… ¡todos disfrazaos! (16:30), con la primera Gimpaka oficial en España, juegos infantiles, exhibición de lucha leonesa y la popular Apuesta del Cucho.
La noche estará a la altura: orquesta Pontevedra (00:00), el humor de Machacapuntas (1:00), SuperBingo (2:00) y la discomóvil Amnexia hasta el amanecer.
Y aún queda lo mejor: el sábado Villamanín se llenará de ambiente con el mercadillo, el concurso de repostería y tortilla, la Copa de Fútbol Femenino, la final del torneo de fútbol y, por la noche, la cena de cuadrillas, la orquesta Solara y el esperado VI Torneo Internacional de 'Leña al mono', suspendido desde 2020. El supermegabingo y la discomóvil pondrán el broche a una jornada de lujo.
Así que… ¿de verdad no vas a venir a Villamanín?
Programación festiva Villamanín
Viernes 29
13:00 Misa de San Juan Degollado con el Coro de Villamanín
14:00 Baile vermú con la charanga ¡Sin Control!
16:30 Tarde de 'prao'... ¡todos disfrazaos! Primera Gimpaka oficial en España. III Apuesta del Cucho. Puja del pitu. Tirachinas. Juegos infantiles. Exhibición de lucha leonesa
19:00 Espicha + charanga
00:00 Orquesta Pontevedra
1:00 Machacapuntas
2:00 SuperBingo
4:00 Discomóvil Amnexia
Sábado 30
11:00 Mercadillo
13:30 Concurso de repostería y de tortilla en el Ayuntamiento
17:00 III Copa de Fútbol Femenino
18:30 Final del Torneo de Fútbol
22:00 Cena de cuadrillas
00:00 Orquesta Solara
1:00 VI Torneo internacional de 'Leña al mono'
2:00 Supermegabingo y entrega de premios
4:00 Discomóvil Amnexia
8:00 Diana: Charanga (y si tienes cencerro y quieres usarlo, tráelo !!!)
