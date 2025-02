Valencia de Don Juan repartirá más de 2.800 euros en premios

Pablo Álvarez Valencia de Don Juan Jueves, 27 de febrero 2025, 10:05 Compartir

Valencia de Don Juan ha dado a conocer el programa festivo de cara a este Carnaval. En esta ocasión, las actividades darán comienzo este próximo viernes 28 y se prolongarán hasta el 5 de marzo. 6 días de intenso movimiento en una localidad que, año tras año, vive intensamente esta festividad.

El día 2 tendrá lugar el gran desfile de Carnaval, que arrancará en la Calle Las Huertas a las 18:00. Una hora antes, todos los participantes se darán cita en este punto para calentar motores antes del inicio de un recorrido que hará paso por los principales puntos de la localidad. El desfile arrancará desde la propia Calle las Huertas y finalizará en la Plaza Mayor, recorriendo por el camino las siguientes calles: C/ Congreso de los Diputados, C/ Ciudad de Avilés, C/ Luis Alonso, Plaza Santa Marina, C/ Ciudad de Mieres, C/ Juan Miró, C/ Carlos Pinilla, C/ Isaac García de Quirós, Plaza Santa María, C/ Virgen del Castillo Viejo.

2.875 euros en premios

Como es habitual, el Consistorio buscará impulsar la participación en el concurso con el reparto de premios cercanos a los 3.000 euros. Concretamente, los ganadores de las diferentes categorías recibirán obsequios de un total de 2.875 euros. En esta ocasión, habrá un premio de 500 euros para el primer premio de grupos de 12 o más componentes, en esta categoría el segundo clasificado recibirá 250 euros y el tercero 150 euros. Los grupos de entre 3 y 11 participantes optarán a un primer premio de 150 euros, un segundo de 100 euros y un tercer premio de 75 euros. El Ayuntamiento ha dispuesto dos premios para carrozas, un primero de 400 euros y un segundo de 200 euros. Los premios también contemplan una categoría para parejas y participantes individuales con un primer premio de 100 euros y un segundo premio de 50 euros. En categoría infantil se establece un primer premio de 250 euros y un segundo premio de 150 euros. También se entregarán cinco ayudas de 100 euros para grupos locales.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de febrero a través de la web del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es) o de forma presencial en el Ayuntamiento.