Valencia de Don Juan celebra la edición 104 de su feria más emblemática

Irene de Celis Valencia de Don Juan Martes, 18 de febrero 2025, 08:19 Compartir

Más de 100 ediciones ofreciendo a los leoneses las últimas novedades en el sector primario. Valencia de Don Juan vuelve a reunir a los mejores profesionales de la agroalimentación en el sur de la provincia que congrega cada año a miles de leoneses durante la feria.

Además del amplio abanico de stands que se pueden encontrar en la feria, son muchas otras las actividades que complementan tres días donde el sector primario es el protagonista.

Tras la inauguración que tendrá lugar el jueves 20 a las 12:30 a cargo del profesor de escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la ULE, D.Francisco Javier López Díez, la villa coyantina se llenará de degustaciones, charlas y mucha tradición para seguir luchando por uno de los pilares fundamentales de la economía leonesa.

Actividades jueves 20

10:00h. Apertura de stands.

12:00h. Bailes tradicionales, a cargo del Grupo de Danzas Coyanza. [Plaza Mayor]

12:30h. Inauguración oficial a cargo del profesor de Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León, Sr. D. Francisco Javier López Díez. [Complejo La Isla]

13:30h. Bailes tradicionales, a cargo del Grupo de Danzas Coyanza. [Complejo La Isla]

19:00h. Degustación de la Alubia de La Bañeza, hasta agotar existencias. Colabora: Consejo Regulador I.G.P. Alubia de La Bañeza y el Ayuntamiento de La Bañeza.

20:00h. Cierre de stands.

Actividades viernes 21

10:00h. Apertura de stands.

11:15h. Beneficios de la Agricultura de Precisión en las aplicaciones agrícolas – Iris Arévalo Responsable de Agricultura de Precisión. Colabora: Agrícola Noroeste. [Edificio Mirador de la Condesa]

12:30h. Charla sobre el SECTOR LÁCTEO y Mesa Redonda. Colabora: COGABE. [Edificio Mirador de la Condesa]

Ponentes:

-Alfonso Raffin. SENIOR Advisor TAEEUROPA, Director Comercial Green Crops.Consultor Agroalimentario. Autor libro LECHE DE VACA.

-Vicente González Eguren. Profesor titular del departamento de producción animal de la ULE. Académico de número de la academia de ciencias veterinarias de CYL.

-Francisco Javier López Díez. Profesor titular de universidad en la Escuela de Ingeniería Agraria.

-Alberto Lantada Guerrero. Director-Gerente LILCYL SA, Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y Leó

-Francisco García Álvarez. Veterinario de SERSA SL.

-Gregorio José Alcántara Isidro. Director-Gerente FEFRICALE, Federación Frisona de Castilla y León

-Miguel María Benéitez Barrera. COGABE. Calidad de leche y bienestar animal. DeLaval Leó

13:30h. Quesamos con Vino – DO León – Quesos Praizal. Inscripción previa Stand D.O. León, hasta agotar tickets. Organizan: DO León y Quesos Praizal. [Carpa ferial].

18:30h. Degustación de productos de la Huerta de Fresno, hasta agotar existencias. [Carpa ferial]. Colaboran: La Huerta de Fresno y Ayuntamiento de Fresno de la Vega.

19:30h. Degustación de Cecina de Chivo de Vegacervera, hasta agotar existencias. [Carpa ferial]. Colabora: Asociación para la Promoción de la Cecina de Chivo de Vegacervera.

20:00h. Cierre de stands.

Actividades sábado 22

10:00h. Apertura de stands.

11:30h. Paseíllo de Burros de raza Zamorano-Leonesa. [Complejo La Isla].

12:00h. Mesa redonda «La gastronomía y los productos leoneses». Organiza: Academia Leonesa de Gastronomía. [Edificio Mirador de la Condesa].

12:30h. Concurso-Exposición de Burros de raza Zamorano-Leonesa. [Complejo La Isla].

13:30h. Degustación de productos de la Huerta de Fresno, hasta agotar existencias. [Carpa ferial]. Colaboran: La Huerta de Fresno y Ayuntamiento de Fresno de la Vega.

14:00h. Clausura de la feria.

17:00h. Festival de Pelota Mano, entrada gratuita. [Frontón Municipal]