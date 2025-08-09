Valdevimbre continúa celebrando sus fiestas del vino

Irene de Celis Valdevimbre Sábado, 9 de agosto 2025, 13:25 Compartir

Los vecinos de Valdevimbre aún tienen por delante dos días de mucha fiesta. La localidad se encuentra inmersa en sus tradicionales fiestas del vino con una gran variedad de actividades para pequeños y mayores.

Tras un jueves y un viernes cargado de actividades y mucha fiesta, el fin de semana no dejará indiferente a ninguno de sus vecinos.

Este sábado 9 de agosto tendrá lugar el torneo de tute y brisca, la fiesta de la espuma en el colegio o el tradicional partido de solteros contra casados. Para preparar el cuerpo para la noche de fiesta a las 20:00 horas se pondrá en marcha la venta de jarros y bocadillos de chorizo al vino en el Real de la Feria todo ello amenizado por DJ Tino. La orquesta Insomnio y el bingo serán los principales protagonistas de una noche perfecta para bailar hasta que el cuerpo aguante.

Ya el domingo, la fiesta del vino culminará con un día muy completo. Los pendones y su bendición en la plaza precederán a la santa misa en honor a San Lorenzo. Por la noche será La última Legión la encargada de animar las fiestas con su ya conocido rock.