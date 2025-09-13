Valdelugueros sigue apostando por sus tradiciones
Valdelugueros celebra la Feria del Cristo poniendo en valor las tradiciones y la gastronomía local
Lugueros
Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:14
No hay Feria del Cristo sin ganado y buena comida. Los vecinos de la zona han vuelto a llenar las calles de Lugueros en uno de los días grandes antes del fin del verano. La feria del Cristo sigue ensalzando, año tras año, sus productos locales.
La feria ganadera ha congregado en Lugueros diferentes especies y animales que han participado en el concurso donde se ha valorado en conjunto el animal. Vacas, caballos, burros, mastines y diferentes razas de gallinas que se han llevado la atención de pequeños y mayores. Entre ellas algunas razas como la gallina sedosa del japón, la gallina Pekín o la Sebright, la novedad de la feria.
Mercadillo y gastronomía
Por su parte, la feria artesanal y mercadillo ha contado con una gran variedad de puestos que los presentes no han dudado en visitar y conocer más de cerca el trabajo de cada uno de ellos. Entre ellos la gran labor del colectivo de mujeres donde los productos de venta del stand fueron elaborados de forma artesanal por el colectivo y donados por ellas de forma gratuita para fines benéficos.
La gastronomía juega un papel importante en la Feria del Cristo gracias a la pulpada y a su tradicional degustación de ternera asada a la estaca que se estuvo cocinando con muchas horas de antelación ante la atenta mirada de los más curiosos.
El espectáculo ecuestre, los hinchables y el concierto de música tradicional cierran una jornada muy festiva en la montaña leonesa.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.