leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria del Cristo de Valdelugueros
Feria del Cristo de Valdelugueros Irene de Celis
Publirreportaje

Valdelugueros sigue apostando por sus tradiciones

Valdelugueros celebra la Feria del Cristo poniendo en valor las tradiciones y la gastronomía local

Irene de Celis

Irene de Celis

Lugueros

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:14

No hay Feria del Cristo sin ganado y buena comida. Los vecinos de la zona han vuelto a llenar las calles de Lugueros en uno de los días grandes antes del fin del verano. La feria del Cristo sigue ensalzando, año tras año, sus productos locales.

La feria ganadera ha congregado en Lugueros diferentes especies y animales que han participado en el concurso donde se ha valorado en conjunto el animal. Vacas, caballos, burros, mastines y diferentes razas de gallinas que se han llevado la atención de pequeños y mayores. Entre ellas algunas razas como la gallina sedosa del japón, la gallina Pekín o la Sebright, la novedad de la feria.

Ganado en la Feria del Cristo de Valdelugueros Irene de Celis
Imagen principal - Ganado en la Feria del Cristo de Valdelugueros
Imagen secundaria 1 - Ganado en la Feria del Cristo de Valdelugueros
Imagen secundaria 2 - Ganado en la Feria del Cristo de Valdelugueros

Mercadillo y gastronomía

Por su parte, la feria artesanal y mercadillo ha contado con una gran variedad de puestos que los presentes no han dudado en visitar y conocer más de cerca el trabajo de cada uno de ellos. Entre ellos la gran labor del colectivo de mujeres donde los productos de venta del stand fueron elaborados de forma artesanal por el colectivo y donados por ellas de forma gratuita para fines benéficos.

La gastronomía juega un papel importante en la Feria del Cristo gracias a la pulpada y a su tradicional degustación de ternera asada a la estaca que se estuvo cocinando con muchas horas de antelación ante la atenta mirada de los más curiosos.

Mercado y gastronomía en la Feria del Cristo de Valdelugueros Irene de Celis
Imagen principal - Mercado y gastronomía en la Feria del Cristo de Valdelugueros
Imagen secundaria 1 - Mercado y gastronomía en la Feria del Cristo de Valdelugueros
Imagen secundaria 2 - Mercado y gastronomía en la Feria del Cristo de Valdelugueros

El espectáculo ecuestre, los hinchables y el concierto de música tradicional cierran una jornada muy festiva en la montaña leonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 30.000 euros
  2. 2 El programa completo de San Froilán 2025 en León
  3. 3 La residencia universitaria de León que despide tras 21 años a su cocinera Mari: «El comedor no será lo mismo»
  4. 4 Las redes corrigen a Perico Delgado: «¡Salamanca no es Castilla!»
  5. 5 La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras recibir una paliza en Ribadesella
  6. 6 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  7. 7 Detectan «deficiencias reiteradas» en las piscinas climatizadas de León con «riesgo para la salud»
  8. 8 300 drones iluminarán un San Froilán de récord con 357 pendones de 231 pueblos de León
  9. 9 La palomina estropea la sombra del parque de San Francisco en León
  10. 10 Lucas Ribeiro ya es nuevo jugador de la Cultural

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Valdelugueros sigue apostando por sus tradiciones