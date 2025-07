Tranquilidad financiera: un reto posible con Seguros Aneelco

Leticia Domínguez León Lunes, 21 de julio 2025, 08:29 Compartir

El pago de la hipoteca o el alquiler, la compra semanal, el pago de la matrícula, llenar el depósito del coche… El coste de la vida cada vez es más alto y llegar a final de mes puede ser un auténtico reto. Pero, ¿imaginas vivir el resto de tus días con plena tranquilidad financiera? Planificar tus ahorros es uno de los servicios que Seguros Aneelco lleva ofreciendo en León desde 1995.

Ampliar Profesionales en Seguros Aneelco Seguros Aneelco

Vivir con tranquilidad financiera

«Ahorrar de forma periódica es una decisión clave para la tranquilidad financiera, especialmente en un momento en el que la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España está en entredicho» asegura Eelco, gerente de Seguros Aneelco. No en vano, con una población cada vez más envejecida y menos cotizantes, las pensiones futuras podrían no ser suficientes para mantener el nivel de vida que se desea al jubilarse. Además, la vida está llena de imprevistos: una avería, una enfermedad, un cambio laboral… Contar con un colchón de ahorro aporta la seguridad y tranquilidad de poder afrontarlos sin que la economía doméstica se vea afectada. «Realizamos estudios personalizados que se adaptan a la situación actual de cada persona, sus objetivos y sus posibilidades reales. No todos podemos ahorrar lo mismo, ni tenemos las mismas metas, pero todos podemos empezar a construir un futuro más seguro desde hoy» detalla Eelco. Por eso, cada vez más personas en León se plantean cómo proteger su bienestar económico a largo plazo. La clave está en tomar decisiones conscientes hoy que permitan vivir con mayor tranquilidad mañana.

Ampliar Instalaciones de Seguros Aneelco Seguros Aneelco

Seguros Aneelco se encuentra en calle Lucas de Tuy, 8, muy cerca de Gran Vía de San Marcos. También puedes contactar con ellos a través del número de teléfono 987 10 08 59.

Temas

Comercio

Seguros