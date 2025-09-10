Las tradiciones y la ganadería volverán a protagonizar la feria del Cristo de Valdelugueros

Irene de Celis Valdelugueros Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:32 Compartir

Ganadería, artesanía y música llenarán Valdelugueros un año más en su tradicional feria del Cristo. Como cada año, los mejores ejemplares de cada raza se darán cita en la localidad para alzarse con los premios del concurso ganadero. Además, la feria artesanal y el mercadillo con diversos puestos de artesanía o agroalimentación en los que se expondrá lo más selecto del alto curueño. Entre ellos se encontrará el puesto del colectivo de mujeres de Lugueros donde se podrán adquirir los dulces típicos argollanos.

A las 12:00 horas tendrá lugar la recepción de autoridades y posterior desfile de pendones hasta la feria. A las 14:00 horas se repartirán los premios del concurso ganadero y se podrá llenar el estómago gracias a la pulpada que preparará la pulpeira de O Carballiño Cristina o la degustación de ternera asada a la estaca.

Por la tarde será el momento del espectáculo ecuestre, los hinchables para los más pequeños y el concierto de la música tradicional leonesa. Sonido Corco se encargará de la verbena que comenzará a las 23:00 horas. El domingo será el momento de la celebración de la santa misa en honor del Bendito Cristo de La Paz.

Ampliar Programación de la feria tradicional del Cristo de Valdelugueros Ayto Valdelugueros

Un fin de semana para disfrutar de lo mejor de las tradiciones de la provincia en un paraje inmejorable.