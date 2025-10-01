leonoticias - Noticias de León y provincia

Torneo Solidario Birdigan-Feclem
El Torneo Solidario Birdigan Feclem llena de deporte y compromiso social el campo de León Golf

El deporte y la solidaridad se dieron la mano este fin de semana en el campo de San Miguel del Camino (León Golf), con la celebración del Torneo Solidario Birdigan Feclem, una cita que reunió a jugadores y amigos del golf con un objetivo común: apoyar la labor de la Fundación Tutelar Feclem, que trabaja en Castilla y León protegiendo los derechos y fomentando la inclusión de personas con discapacidad intelectual

Leonoticias

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:45

Golf con alma solidaria. El torneo solidario Birdigan-Feclem ha sido disputado bajo la modalidad de Stableford este pasado viernes y sábado y la gran final del domingo bajo la modalidad de Greensome Champman, una modalidad muy divertida, que hizo que todos los participantes disfrutaran de un gran fin de semana. Desde las primeras salidas, el ambiente ha sido inmejorable: deportividad en cada hoyo, compañerismo en cada partida y espíritu solidario en torno a una causa que fue el verdadero premio de la jornada, conseguir fondos para la Fundación Feclem

Los participantes destacaron la calidad del recorrido de León Golf, las perfectas condiciones del campo, que es un auténtica maravilla y uno de los mejores de España, además de la organización impecable del torneo que supo combinar el carácter deportivo con un ambiente solidario y de fiesta. Además todos los que quisieron acercarse al Campo de golf el domingo, pudieron disfrutar de una clase magistral con un golfista profesional y divertirse en la cancha de prácticas dando sus primeros golpes y ver lo bello que es este deporte

Participantes torneo Birdigan-Feclem

Participantes torneo Birdigan-Feclem

Participantes torneo Birdigan-Feclem

Participantes torneo Birdigan-Feclem

Participantes torneo Birdigan-Feclem

Premios, sorteos y agradecimientos

La entrega de premios del domingo puso el broche al torneo. Se reconoció a los mejores clasificados, pero todos los participantes coincidieron que el auténtico ganador fue la solidaridad. Tras la competición, se celebró un sorteo solidario con regalos aportados por diferentes empresas y colaboradores y un catering en el que todos los participantes pudieron departir sobre la jornada vivida.

Durante el acto de entrega de premios, Luis Ignacio García, director de la Fundación Feclem y Segundo Diez, responsable de la Marca de Moda Leonesa Birdigan, agradecieron la implicación de los participantes y la gran ayuda de las entidades patrocinadoras, (Allians, Getino Asesores, Casa Gestión Inmobiliaria. Viaweb, Unicaja Banco, Fuensanta, Fiatc Seguros, Insefor, Senae Energy, Solar Edge, Howden Seguros, Msoluciona, Sersoa y Leonoticias) subrayando la importancia de este tipo de iniciativas para dar continuidad a sus programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Golf con corazón

El Torneo Solidario Birdigan-Feclem se consolida, tras esta segunda edición, como un referente en el calendario golfista en castilla y León, demostrando que el golf puede ser mucho más que una disciplina deportiva: un vehículo para unir a la sociedad en torno a valores como la solidaridad, la inclusión y el compromiso social.

Equipo de la Fundación Feclem factorcreativo.com

Con esta cita, el campo de San Miguel del Camino no solo se convirtió en escenario de grandes golpes y buenos resultados, sino también en un espacio de encuentro y esperanza donde cada birdie y cada swing sumaron a favor de quienes más lo necesitan, y ya esperando la tercera edición, que según nos comentaron los organizadores el próximo año habrá una gran sorpresa, estaremos atentos.

Y como siempre todos los que quieran conocer la Fundación Feclem, pueden visitar su pagina web: feclem.org o conocerlos in situ en la capital leonesa en la calle Lope de Vega 12.

