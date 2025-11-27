leonoticias - Noticias de León y provincia

Vía Ferrata Teverga
Teverga estrenará la primera vía ferrata pública de Asturias próximamente

El concejo de Teverga ultima los preparativos para poner en marcha la primera vía ferrata pública de Asturias, una instalación que abrirá una nueva puerta al turismo activo en el Principado

Leonoticias

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00

La infraestructura se ubicará en el entorno de los acantilados de la Sierra de Sobia, concretamente entre las zonas de Entrago, Llerón, Cueva y Peña.

Un recorrido de hasta 600 metros con tres niveles de dificultad

El proyecto contempla un itinerario de entre 400 y 600 metros de progresión vertical y horizontal, equipada con anclajes, presas de mano y una línea de vida continua de acero trenzado fijada a la roca.

La vía se dividirá en tres tramos diferenciados, cada uno con un nivel de dificultad distinto y señalización adaptada para garantizar la seguridad y orientar a los usuarios durante el recorrido.

Teverga, pionera en el Principado

Aunque Asturias es territorio habitual para escaladores y cuenta con paredes de enorme atractivo, hasta ahora no disponía de ninguna vía ferrata pública. Otras comunidades como Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana o Cataluña sí cuentan desde hace años con este tipo de itinerarios de montaña.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Teverga, pondrá fin a esta ausencia y situará al concejo como un referente regional para quienes buscan experiencias entre la escalada y el senderismo. El diseño se ha planteado para que coexista de forma segura con las rutas de escalada tradicional ya presentes en la zona, garantizando la protección tanto de los usuarios de la nueva vía como de los escaladores que frecuentan estos acantilados.

Un impulso al turismo activo en Teverga

Con esta actuación, el municipio refuerza su apuesta por el turismo deportivo y de naturaleza, ofreciendo una experiencia atractiva para visitantes y deportistas que buscan nuevos retos en un entorno natural único.

