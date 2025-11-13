leonoticias - Noticias de León y provincia

Telenauto en el Salón del automóvil de León Víctor F. Crespo
Publirreportaje

Telenauto te acerca al Skoda Elroq, líder en ventas de vehículos eléctricos en Europa

Telenauto oferta a los leoneses vehículos de ocasión y km 0 de marcas tan potentes como Skoda, VolksWagen y Audi

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:00

Telenauto regresa al Salón del automóvil Acole Cel con una amplia gama de vehículos de ocasión y kilómetro 0 perfecta para los leoneses que estén buscando su coche ideal.

Marcas tan importantes en el mercado como Skoda, VolksWagen y Audi se dan cita con Telenauto y muestran toda una gama de vehículos que se adaptan a las necesidades de cada uno.

Skoda, VolksWagen y Audi

Exposición de Telenauto en el Salón del automóvil Irene de Celis

Javier Rubio, director comercial de Skoda en Telenauto León, ha sido el encargado de mostrarnos una de las joyas que se oferta en este espacio: Skoda Elroq cien por cien eléctrico, líder en ventas de vehículos eléctricos en Europa.

Además en Telenauto también ofrecen vehículos VolksWagen entre los que se muestran diferentes turismos y furgone tas como la nueva California o perderse entre la nueva gama de Audicon cambio de imagen y unas características que llamarán la atención de cualquiera.

Telenauto es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

