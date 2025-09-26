Škoda GO: la gran oportunidad para estrenar coche en León

Leonoticias Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:26 Compartir

La nueva campaña de Škoda busca acercar la vehículos Škoda a todo tipo de conductores, ofreciendo descuentos especiales, opciones de financiación flexibles y ventajas añadidas que convierten este mes en un momento idóneo para renovar tu vehículo.

Ampliar Kamiq Go

Desde Telenauto, nos comenta Javier Rubio: Jefe de ventas de Telenauto Škoda. «Queremos que los clientes aprovechen la oportunidad de tener un Škoda con condiciones muy ventajosas. Es una campaña pensada para facilitar la compra de un vehículo Škoda, vehículos que combinan un gran diseño, tecnología y eficiencia al mejor precio, y que estaremos muy gustosos de enseñar y probar a todos los que nos visiten».

Para quienes buscan un vehículo urbano y eficiente, el Škoda Fabia se presenta como la opción ideal, con un diseño moderno y bajo consumo; quienes prefieren un compacto versátil cuentan con el Scala, mientras que el Kamiq, un SUV urbano que se adapta a lo que tu le pidas, todos ellos con un equipamiento de serie excepcional, como la pintura metalizada, llantas de aleación de 16 pulgadas o el volante multifunción de cuero.

Ampliar Scala Go

Además todos los modelos de la gama Škoda, tanto de gasolina como eléctricos durante estos días, tienen descuentos muy importantes, así que si queréis probar el Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq o el mítico Octavia, es un buen momento para hacerlo.

Conduce tu Škoda Fabia Go: Desde 14.900 €*. Conduce tu Škoda Scala Go: Desde 17.900 €*. Conduce tu Škoda Kamiq Go: Desde 18.900 €*.

*Ver Condiciones en Telenauto, en León, Astorga y Ponferrada.