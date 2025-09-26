leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fabia Go
Fabia Go
Publirreportaje

Škoda GO: la gran oportunidad para estrenar coche en León

Telenauto concesionario Škoda en León, Astorga y Ponferrada se suma a la campaña Škoda GO, una acción comercial por la que podrás tener un Škoda a un precio irrepetible

Leonoticias

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:26

La nueva campaña de Škoda busca acercar la vehículos Škoda a todo tipo de conductores, ofreciendo descuentos especiales, opciones de financiación flexibles y ventajas añadidas que convierten este mes en un momento idóneo para renovar tu vehículo.

Kamiq Go

Desde Telenauto, nos comenta Javier Rubio: Jefe de ventas de Telenauto Škoda. «Queremos que los clientes aprovechen la oportunidad de tener un Škoda con condiciones muy ventajosas. Es una campaña pensada para facilitar la compra de un vehículo Škoda, vehículos que combinan un gran diseño, tecnología y eficiencia al mejor precio, y que estaremos muy gustosos de enseñar y probar a todos los que nos visiten».

Para quienes buscan un vehículo urbano y eficiente, el Škoda Fabia se presenta como la opción ideal, con un diseño moderno y bajo consumo; quienes prefieren un compacto versátil cuentan con el Scala, mientras que el Kamiq, un SUV urbano que se adapta a lo que tu le pidas, todos ellos con un equipamiento de serie excepcional, como la pintura metalizada, llantas de aleación de 16 pulgadas o el volante multifunción de cuero.

Scala Go

Además todos los modelos de la gama Škoda, tanto de gasolina como eléctricos durante estos días, tienen descuentos muy importantes, así que si queréis probar el Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq o el mítico Octavia, es un buen momento para hacerlo.

Conduce tu Škoda Fabia Go: Desde 14.900 €*. Conduce tu Škoda Scala Go: Desde 17.900 €*. Conduce tu Škoda Kamiq Go: Desde 18.900 €*.

*Ver Condiciones en Telenauto, en León, Astorga y Ponferrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  2. 2 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»
  3. 3 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  4. 4 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  5. 5 Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes
  6. 6 Vecinos del Paseo de Salamanca alzan la voz ante las instalaciones con «okupas y ratas»: «Ayuntamiento inútiles»
  7. 7 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León
  8. 8 Inicio de San Froilán, Iker Casillas y Shinova este fin de semana en León
  9. 9 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  10. 10 León, una ciudad barata en la cesta de la compra y cara en impuestos y gas natural

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Škoda GO: la gran oportunidad para estrenar coche en León