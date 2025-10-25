San Simón atrae a miles de visitantes a Sahagún

Irene de Celis Sahagún Sábado, 25 de octubre 2025, 09:38 Compartir

La exaltación del puerro en la Feria de San Simón sigue siendo todo un reclamo para la localidad de Sahagún. Este fin de semana se está celebrando la edición número 52 de una feria que sigue atrayendo a miles de leoneses durante tres intensos días.

Tras la apertura del recinto ferial que tuvo lugar este viernes a las 17:00 horas, los vecinos de Sahagún no han parado de celebrar y descubrir los productos de cada uno de los stands que ofrece la feria. Además, los más curiosos no se perdieron la exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos o la degustación de «chichurro y jijas» que ofreció el Ayuntamiento de Sahagún.

Sábado y domingo de fiesta

Este sábado se llevará a cabo la recepción de las autoridades y posterior inauguración a cargo de Donaciano Dujo, pdte. de la org. Agraria Asaja de Castilla y León. Las tradiciones están siempre muy presentes en estas fiestas con conciertos y bailes regionales, pendones o carros engalanados, además de diferentes exhibiciones que no dejarán indiferente a nadie.

En el apartado de gastronomía, los presentes podrán asistir a las degustaciones de pan de huevo, lentejas de Tierra de Campos con puerros, enlazada de puerros o la degustación de alubia plancheta que se irán sucediendo durante todo el fin de semana.

Por último, será el domingo a las 13:30, el momento de la entrega de premios a la mejor docena de puerros y al mejor stand decorado.

Un fin de semana festivo para todos los vecinos de Sahagún que siguen celebrando por todo lo alto una de las ferias más importantes del sur de la provincia.

