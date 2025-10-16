Salones Victoria: el restaurante ideal para reuniones de hasta 200 personas

Leticia Domínguez Santa Marina del Rey Jueves, 16 de octubre 2025, 08:39 Compartir

Uno de los restaurantes referencia en la provincia de León para celebrar reuniones familiares o eventos de empresa es, sin lugar a dudas, Salones Victoria. Ubicado en el número 1 de la calle Carretera de Órbigo de Santa Marina del Rey, este espacio familiar cuenta con amplios salones para disfrutar de todo tipo de eventos de grupo organizados. Su sobresaliente localización, a medio camino de León y Astorga y a 45 minutos del Bierzo, lo ha convertido en un lugar de destacado para reuniones y encuentros especiales.

Amplios salones para todo tipo de eventos

Sus amplios salones con capacidad para 200 personas y sus instalaciones climatizadas lo convierten en el restaurante preferido por empresas y grupos que buscan un espacio cómodo donde disfrutar de una comida o cena personalizada. «Podemos realizar todo tipo de reuniones de empresa o familiares de manera personalizada. Con cóctel de bienvenida y entrantes así como una gran variedad de platos principales», comentan desde Salones Victoria. Además, desde el espacio facilitan la llegada a grupos organizados poniendo a su disposición un servicio de transporte: «Nuestro objetivo es facilitar la vida lo máximo posible a nuestros clientes. Por eso, ofrecemos la posibilidad de poner autobuses con servicio de ida y vuelta al lugar que se desee», detallan desde el restaurante. A su amplio aparcamiento se suma otra de los beneficios que ofrece Salones Victoria: su discoteca privada.

Pero si algo caracteriza a Salones Victoria es la atención al detalle en cada servicio. «Atendemos todo tipo de peticiones y ponemos especial atención a aquellas personas que tienen algún tipo de intolerancia alimentaria», afirma Isabel, gerente de Salones Victoria.

Carta variada

Salones Victoria cuenta con una carta que destaca por su variedad, pensada para satisfacer todos los gustos y necesidades.

Ampliar Platos elaborados con ingredientes de primera calidad Salones Victoria

Desde entrantes clásicos como embutidos de León, pulpo a la gallega o mollejas hasta opciones más tradicionales como lechazo asado al horno, solomillo de vaca o rabo de añojo estofado, la cocina del restaurante ofrece una cuidada selección de platos preparados con ingredientes de primera calidad.