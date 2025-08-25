leonoticias - Noticias de León y provincia

Salones Victoria, un espacio ideal para comidas de grupo

Sus salones amplios y climatizados permiten disfrutar de una comida de calidad a grupos

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:35

Salones Victoria es uno de los restaurantes referencia en la provincia de León. Situado en la localidad de Santa Marina del Rey, a medio camino de León y Astorga y a 45 minutos del Bierzo, cuenta con amplios salones para celebrar todo tipo de eventos de grupo organizados. Ubicado en el número 1 de la calle Carretera de Órbigo del municipio leonés, este restaurante familiar destaca por ser una de las mejores opciones para disfrutar de una gastronomía casera en grupos grandes.

Menús especiales para grupos

Su amplitud de salones y sus instalaciones climatizadas lo convierten en el restaurante preferido por empresas y agencias de viajes que buscan un espacio cómodo donde disfrutar de una comida de calidad durante sus rutas. Además, desde Salones Victoria explican que también realizan menús especiales para grupos: «Nuestras amplias instalaciones para más de 200 personas así como el espacioso parking que facilita el aparcamiento de autocares permiten acoger a grupos grandes. Atendemos todo tipo de peticiones y ponemos especial atención a aquellas personas que tienen algún tipo de intolerancia alimentario», afirma Isabel, gerente de Salones Victoria.

Comida tradicional con materia prima de calidad Salones Victoria

Asimismo, los salones pueden personalizarse en función del evento: «Disponemos de empresa colaboradora para decoración de eventos temáticos», comentan desde Salones Victoria.

Carta amplia y variada

Salones Victoria cuenta con una carta que destaca por su variedad, pensada para satisfacer todos los gustos y necesidades. Desde entrantes clásicos como calamares fritos, lechazo, a la plancha con pimientos o tabla de embutidos de León, hasta opciones tradicionales como pulpo a la gallega o cachopo, la cocina del restaurante ofrece una cuidada selección de platos preparados con ingredientes de primera calidad.

Con todo, este restaurante sigue apostando por una cocina tradicional y una materia prima excepcional.

Amplia variedad de platos pensados para satisfacer todos los gustos Salones Victoria

Publicidad

