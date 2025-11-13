leonoticias - Noticias de León y provincia

Inauguración de la Feria del vehículo de ocasión Víctor F. Crespo
El salón del automóvil 'ruge' con hasta 500 vehículos de Ocasión

La novena edición del Salón del Automóvil ACOLE CEL se celebra del 13 al 16 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de la capital leonesa

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:56

La Asociación de Concesionarios Oficiales de León, (ACOLE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y el Ayuntamiento de León presentaron, este jueves 13 de noviembre, el noveno Salón del Vehículo Seminuevo y de Ocasión.

Durante la inauguración de la feria estuvieron presentes diferentes personalidades políticas y empresariales de la provincia. Entre ellos, Roberto Rodríguez, presidente de ACOLE, agradeció la participación de los diferentes agentes y puso en valor el objetivo de «convertir a León este fin de semana en el epicentro de la automoción del Norte de España con una extensa y variada oferta de vehículos seminuevos y de ocasión».

El alcalde de León, José Antonio Diez, no dudó en destacar la «magnífica oportunidad que representa la exposición, que reúne a la práctica totalidad de concesionarios oficiales, para que los leoneses y ciudadanos de otras provincias limítrofes se acerquen a visitarla y compren un vehículo». Por su parte, Julio César Álvarez, presidente del CEL, animó a los leoneses a apoyar iniciativas como el Salón del automóvil y a «comparar y comprar entre la amplia oferta de vehículos disponibles».

La feria, ya consolidada como uno de los eventos de referencia en el sector, tiene como objetivo impulsar las ventas, reforzar la visibilidad de los concesionarios oficiales y facilitar al leonés el acceso a vehículos en condiciones ventajosas y la comparación de modelos y precios.

Inauguración de la Feria del vehículo de ocasión Campillo
Imagen principal - Inauguración de la Feria del vehículo de ocasión
Imagen secundaria 1 - Inauguración de la Feria del vehículo de ocasión
Imagen secundaria 2 - Inauguración de la Feria del vehículo de ocasión

Salón del automóvil

Con un total de 500 vehículos de ocasión y una oferta de 2000 coches disponibles, la feria del automóvil de ocasión ofrece a los leoneses la representación de 45 marcas de vehículos de 17 concesionarios diferentes.

En horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas, el Palacio de Exposiciones de León se convierte en el mayor concesionario del noroeste de España durante todo el fin de semana.

