leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exhibición de esculturas con hacheros y motosieras
Exhibición de esculturas con hacheros y motosieras
Publirreportaje

Sahagún despide su Feria de San Simón con un domingo lleno de actividades

Sahagún vive este domingo el gran cierre de su 52 Feria de San Simón, una cita que ha vuelto a llenar el recinto ferial

Leonoticias

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:57

Desde las 11 de la mañana, la jornada arranca con la apertura del recinto ferial y el stand de la ludoteca, seguida del encuentro y parva de bienvenida, el montaje y concentración de pendones, y el esperado desfile hasta la feria, acompañado por el carro engalanado de Valdesogo de Abajo, los Dulzaineros de León y el grupo Las Senadas de Calzada del Coto. Un arranque lleno de música y raíces leonesas que marcará el tono festivo del día.

Productos tradicionales en la feria de Sahagún

A mediodía, la feria se llena de sabor con la degustación de Pan de Huevo en el stand Montaña de León y la Alubia Plancheta, preparada por Arroces León y ofrecida por La Mejor Alubia y el Ayuntamiento de Sahagún. También se celebrará la entrega de premios a la mejor docena de puerros y al mejor stand decorado, reconociendo el esfuerzo de quienes dan vida a este evento

Puerros de Sahagún

No faltará el deporte, con los partidos de fútbol del Sahagún Promesas, que medirán fuerzas con los equipos de San Lorenzo (infantil) y La Virgen del Camino (juvenil).

La tarde promete seguir vibrante con la música en directo de Trébole de León, acompañados por Las Senadas, y un taller infantil Atrapahalloween, pensado para que los más pequeños disfruten mientras los mayores recorren la feria, visitan los expositores de maquinaria agrícola y artesanía, o se deleitan con los productos locales.

Exposición de maquinaria agrícola

El broche de oro llegará con la exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos y cribas, el concierto del grupo de dulzainas de Valdecillo: La Rabascada de Vallecillo y la tradicional gran chocolatada Fin de Feria, ofrecida por el Ayuntamiento de Sahagún.

Puestos Feria San Simón
Imagen principal - Puestos Feria San Simón
Imagen secundaria 1 - Puestos Feria San Simón
Imagen secundaria 2 - Puestos Feria San Simón

La Feria de San Simón se despide así hasta el próximo año, pero todavía queda un domingo completo para disfrutar de su ambiente único.

Porque Sahagún está de feria… y aún estás a tiempo de venir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 21 empresas de León que facturan más de 50 millones (la primera dobla a la siguiente)
  2. 2 El pueblo de León que reabre su bar tras ofrecerlo gratis para «devolver la vida al pueblo»
  3. 3 Horario, recorrido y calles cortadas por la Carrera de la Mujer 2025 en León
  4. 4 Una ocasión le basta al Ceuta para dejar a la Cultural sin premio en el Reino de León
  5. 5 El Aeropuerto de León abre el modo invierno con estos vuelos
  6. 6 Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León
  7. 7 León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país
  8. 8 Arde una casa en un pueblo de León
  9. 9 Choque entre un turismo y una bici en la ronda de León
  10. 10 Diez bajas en el Nava obligan a aplazar el partido en León contra Ademar

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Sahagún despide su Feria de San Simón con un domingo lleno de actividades