Sahagún despide su Feria de San Simón con un domingo lleno de actividades
Sahagún vive este domingo el gran cierre de su 52 Feria de San Simón, una cita que ha vuelto a llenar el recinto ferial
Leonoticias
Domingo, 26 de octubre 2025, 11:57
Desde las 11 de la mañana, la jornada arranca con la apertura del recinto ferial y el stand de la ludoteca, seguida del encuentro y parva de bienvenida, el montaje y concentración de pendones, y el esperado desfile hasta la feria, acompañado por el carro engalanado de Valdesogo de Abajo, los Dulzaineros de León y el grupo Las Senadas de Calzada del Coto. Un arranque lleno de música y raíces leonesas que marcará el tono festivo del día.
A mediodía, la feria se llena de sabor con la degustación de Pan de Huevo en el stand Montaña de León y la Alubia Plancheta, preparada por Arroces León y ofrecida por La Mejor Alubia y el Ayuntamiento de Sahagún. También se celebrará la entrega de premios a la mejor docena de puerros y al mejor stand decorado, reconociendo el esfuerzo de quienes dan vida a este evento
No faltará el deporte, con los partidos de fútbol del Sahagún Promesas, que medirán fuerzas con los equipos de San Lorenzo (infantil) y La Virgen del Camino (juvenil).
La tarde promete seguir vibrante con la música en directo de Trébole de León, acompañados por Las Senadas, y un taller infantil Atrapahalloween, pensado para que los más pequeños disfruten mientras los mayores recorren la feria, visitan los expositores de maquinaria agrícola y artesanía, o se deleitan con los productos locales.
El broche de oro llegará con la exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos y cribas, el concierto del grupo de dulzainas de Valdecillo: La Rabascada de Vallecillo y la tradicional gran chocolatada Fin de Feria, ofrecida por el Ayuntamiento de Sahagún.
La Feria de San Simón se despide así hasta el próximo año, pero todavía queda un domingo completo para disfrutar de su ambiente único.
Porque Sahagún está de feria… y aún estás a tiempo de venir.