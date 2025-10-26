Sahagún despide su Feria de San Simón con un domingo lleno de actividades

Leonoticias Domingo, 26 de octubre 2025, 11:57 Compartir

Desde las 11 de la mañana, la jornada arranca con la apertura del recinto ferial y el stand de la ludoteca, seguida del encuentro y parva de bienvenida, el montaje y concentración de pendones, y el esperado desfile hasta la feria, acompañado por el carro engalanado de Valdesogo de Abajo, los Dulzaineros de León y el grupo Las Senadas de Calzada del Coto. Un arranque lleno de música y raíces leonesas que marcará el tono festivo del día.

Ampliar Productos tradicionales en la feria de Sahagún

A mediodía, la feria se llena de sabor con la degustación de Pan de Huevo en el stand Montaña de León y la Alubia Plancheta, preparada por Arroces León y ofrecida por La Mejor Alubia y el Ayuntamiento de Sahagún. También se celebrará la entrega de premios a la mejor docena de puerros y al mejor stand decorado, reconociendo el esfuerzo de quienes dan vida a este evento

Ampliar Puerros de Sahagún

No faltará el deporte, con los partidos de fútbol del Sahagún Promesas, que medirán fuerzas con los equipos de San Lorenzo (infantil) y La Virgen del Camino (juvenil).

La tarde promete seguir vibrante con la música en directo de Trébole de León, acompañados por Las Senadas, y un taller infantil Atrapahalloween, pensado para que los más pequeños disfruten mientras los mayores recorren la feria, visitan los expositores de maquinaria agrícola y artesanía, o se deleitan con los productos locales.

Ampliar Exposición de maquinaria agrícola

El broche de oro llegará con la exhibición de clavado de piedra para la fabricación de trillos y cribas, el concierto del grupo de dulzainas de Valdecillo: La Rabascada de Vallecillo y la tradicional gran chocolatada Fin de Feria, ofrecida por el Ayuntamiento de Sahagún.

Puestos Feria San Simón

La Feria de San Simón se despide así hasta el próximo año, pero todavía queda un domingo completo para disfrutar de su ambiente único.

Porque Sahagún está de feria… y aún estás a tiempo de venir.

