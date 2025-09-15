leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la primera Ruta de Pinchos Oblanca 2025 Oblanca
Publirreportaje

La I Ruta de Pinchos Oblanca llega al norte para poner en valor la hostelería

La primera edición de la Ruta de Pinchos Oblanca llega a León ofreciendo pinchos elaborados con productos Oblanca

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:24

Del 12 de septiembre al 5 de octubre de 2025, la gastronomía del norte de España se viste de gala con la celebración de la I Ruta de Pinchos Oblanca, un evento que reúne a la hostelería de diferentes zonas del norte en torno a la creatividad, la tradición y el buen hacer de nuestros bares y restaurantes.

Casi 100 establecimientos repartidos por León, Ponferrada, Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora, Asturias y Ourense participan en esta primera edición, ofreciendo a sus clientes pinchos únicos elaborados con productos Oblanca, empresa leonesa con casi 60 años de historia, que distribuye todo tipo de productos a hostelería.

¿Cómo funciona la ruta?

Las personas que visiten los bares y restaurantes participantes podrán:

1. Probar los pinchos creados para la ocasión.

2. Votar fácilmente a través de un código QR disponible en cada local, valorando el pincho y la experiencia.

3. Entrar en el sorteo de 250€ en tarjetas Amazon, para todos aquellos que voten.

Una oportunidad para todos

La Ruta de Pinchos Oblanca no solo busca reconocer el talento hostelero, sino también dinamizar los negocios locales y atraer a nuevos clientes en el arranque del curso.

Además, el pincho ganador de cada una de las 8 zonas participantes, llegará al gran evento GASTRO&COOK 2025, que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el León Arena, donde se anunciarán los ganadores y se entregarán importantes premios.

Los establecimientos participantes de León son: Rey Sancho (C. Valcarce, 43, León), Cafetería Peregrino (Avda. Condesa de Sagasta, 46, León), Bar el Fandango (C. Ramón Álvarez de la Braña, León), Casa Lupe (Ctra. Puente Villarente-Boñar, 21, Santibáñez de Porma), Cafetería Bohemia (C. de Daoíz y Velarde, 39, León), Cafetería Trepalio (Pl. la Huerta, 3, Trobajo del Camino), Burger R&B (C. Espoz y Mina, 2, Trobajo del Camino), Restaurante El Pájaro (Avda. San Ignacio de Loyola, 80, San Andrés del Rabanedo), Cafetería El Almacén (Ctra. León- Astorga, 82, La Virgen del Camino), La Escala City (C. Gral. Benavides, 5, La Bañeza), Cafetería Bar Casa de Cultura Navatejera (C. Escuelas, 3, Navatejera), Restaurante Parrilla Ruta 987 (Cam. León, 9, Ribaseca), Bar Montañés (C. Sacramento, 10, León) y Restaurante Casablanca (Avda. Nocedo, 73, León).

Algunos de los pinchos participantes de León Oblanca

¿Hasta cuándo puedes participar?

Toda la información sobre los establecimientos participantes y el sistema de votación está disponible en la web oficial: www.rutadepinchosoblanca.com

La ruta estará activa desde el 12 de septiembre hasta el 5 de octubre, tres semanas para recorrer bares y restaurantes, descubrir sabores nuevos y apoyar a la hostelería de nuestra tierra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  3. 3 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo
  9. 9 Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida
  10. 10 Remontada épica ante el Valladolid para estrenarse en el Palacio

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La I Ruta de Pinchos Oblanca llega al norte para poner en valor la hostelería

La I Ruta de Pinchos Oblanca llega al norte para poner en valor la hostelería