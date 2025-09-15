La I Ruta de Pinchos Oblanca llega al norte para poner en valor la hostelería

Leticia Domínguez León Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:24 Compartir

Del 12 de septiembre al 5 de octubre de 2025, la gastronomía del norte de España se viste de gala con la celebración de la I Ruta de Pinchos Oblanca, un evento que reúne a la hostelería de diferentes zonas del norte en torno a la creatividad, la tradición y el buen hacer de nuestros bares y restaurantes.

Casi 100 establecimientos repartidos por León, Ponferrada, Valladolid, Salamanca, Burgos, Zamora, Asturias y Ourense participan en esta primera edición, ofreciendo a sus clientes pinchos únicos elaborados con productos Oblanca, empresa leonesa con casi 60 años de historia, que distribuye todo tipo de productos a hostelería.

¿Cómo funciona la ruta?

Las personas que visiten los bares y restaurantes participantes podrán:

1. Probar los pinchos creados para la ocasión.

2. Votar fácilmente a través de un código QR disponible en cada local, valorando el pincho y la experiencia.

3. Entrar en el sorteo de 250€ en tarjetas Amazon, para todos aquellos que voten.

Una oportunidad para todos

La Ruta de Pinchos Oblanca no solo busca reconocer el talento hostelero, sino también dinamizar los negocios locales y atraer a nuevos clientes en el arranque del curso.

Además, el pincho ganador de cada una de las 8 zonas participantes, llegará al gran evento GASTRO&COOK 2025, que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el León Arena, donde se anunciarán los ganadores y se entregarán importantes premios.

Los establecimientos participantes de León son: Rey Sancho (C. Valcarce, 43, León), Cafetería Peregrino (Avda. Condesa de Sagasta, 46, León), Bar el Fandango (C. Ramón Álvarez de la Braña, León), Casa Lupe (Ctra. Puente Villarente-Boñar, 21, Santibáñez de Porma), Cafetería Bohemia (C. de Daoíz y Velarde, 39, León), Cafetería Trepalio (Pl. la Huerta, 3, Trobajo del Camino), Burger R&B (C. Espoz y Mina, 2, Trobajo del Camino), Restaurante El Pájaro (Avda. San Ignacio de Loyola, 80, San Andrés del Rabanedo), Cafetería El Almacén (Ctra. León- Astorga, 82, La Virgen del Camino), La Escala City (C. Gral. Benavides, 5, La Bañeza), Cafetería Bar Casa de Cultura Navatejera (C. Escuelas, 3, Navatejera), Restaurante Parrilla Ruta 987 (Cam. León, 9, Ribaseca), Bar Montañés (C. Sacramento, 10, León) y Restaurante Casablanca (Avda. Nocedo, 73, León).

Ampliar Algunos de los pinchos participantes de León Oblanca

¿Hasta cuándo puedes participar?

Toda la información sobre los establecimientos participantes y el sistema de votación está disponible en la web oficial: www.rutadepinchosoblanca.com

La ruta estará activa desde el 12 de septiembre hasta el 5 de octubre, tres semanas para recorrer bares y restaurantes, descubrir sabores nuevos y apoyar a la hostelería de nuestra tierra.