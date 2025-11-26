Roberto Rodríguez, presidente de ACOLE: «El 65% de las matriculaciones son de vehículos sostenibles»

Leticia Domínguez León Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:20 Compartir

Roberto Rodríguez, presidente de ACOLE, Asociación de Concesionarios Oficiales de León, con motivo del Día Mundial del Transporte Sostenible, hace valoración de la situación actual del parque automovilístico de León y el ritmo de adaptación de los ciudadanos a vehículos más sostenibles como los eléctricos, los híbridos o los híbrídos enchufables.

Bloque 1: Contexto y visión general

1. ¿Cómo está afectando la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en León al sector de la automoción y al transporte en general?

La Zona de Bajas Emisiones aquí en león está generando muchas dudas y mucha controversia. Desde ACOLE mandamos un mensaje de tranquilidad. Es una zona de bajas de emisiones, no es restrictiva a tal punto como puede ser en otras ciudades como Madrid o Barcelona; pero sí que es una ZBE que, por normativa, tiene que implementarse. Si se superarán las emisiones y la contaminación en un alto grado— que en cinco años que se lleva controlando nunca ha pasado— sí que se restringiría. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Es algo que nos viene impuesto por Europa, se está haciendo bien y no va a generar problemas a la ciudadanía leonesa.

2. Desde ACOLE, cómo valoran el ritmo de adaptación de los leoneses hacia vehículos más sostenibles: eléctricos, híbridos o de bajas emisiones?

Lo valoramos positivamente. Es una transición que se está dando gradualmente en León. Sí que vemos que el vehículo 100% eléctrico todavía no ha dado ese salto que todos quisiéramos pero las matriculaciones de vehículos híbridos, con una etiqueta eco y etiqueta 0 o híbridos enchufables está creciendo mucho. Ya pasa del 65% de las matriculaciones. Creemos que vamos por el buen camino y que las cosas se están haciendo bien, sin apuros y positivamente.

3. ¿Considera que las infraestructuras actuales de la ciudad (puntos de carga, carreteras, señalización) están preparadas para este cambio de modelo?

Es una de las cosas que siempre discutimos. No podemos pretender un cambio de transición del vehículo de combustión (diésel , gasolina…) sin que haya detrás cargadores, infraestructuras… Se están dados pasos pero creemos que todavía no son suficientes. Esto tenía que ir más rápido. Se está haciendo muchas veces con financiación privada, de centros comerciales, restaurantes, los propios concesionarios estamos montando cargadores… Pero creo que a las administraciones públicas les ha pillado un poco con el freno puesto y deberían ponerse un poco las pilas.

Bloque 2: Transporte profesional y turismo

4. En el ámbito del transporte profesional, especialmente camiones y flotas, ¿qué avances o resistencias están viendo hacia el uso de energías limpias?

Al final, León es un hub del transporte muy importante del noroeste de España, tenemos polígonos como el Villadangos, tenemos cerca Benavente, Ponferrada... Somos productores de materias primas. A las empresas de largo transporte sí que les está costando, más que nada porque no hay ayudas a la electrificación del vehículo industrial y los vehículos industriales son pesados, son para trabajos y rutas muy concretas. En el vehículo industrial ligero como furgonetas o reparto de última milla tan de moda hoy en día, sí que se está dando pasos más rápidos y las empresas se están sensibilizando un poco más, pero yo creo que todo esto va a cambiar. El año que viene que las grandes empresas de más de 250 trabajadores van a tener que empezar a regular la huella de carbono y eso sí que va a ser un punto de transición; cuando las empresas grandes pidan a sus cargadores que cambian la manera de transportar las mercancías para poder adaptarse a la normativa.

5. El turismo es clave en la economía leonesa. ¿Cómo puede el transporte sostenible convertirse en un valor añadido para atraer visitantes a la provincia?

Al final León es una pieza clave del turismo. León ya ha dado el salto a los vehículos de los autobuses urbanos 100% eléctricos, el reparto de última milla —para restaurantes, bares y cuidar nuestro casco histórico— tiene que dar el salto a que sean zonas limpias, zonas con vehículos ecológicos y, al final, pues cada vez hay más autobuses interurbanos que empiezan a salir con autonomía, hibridaciones o autobuses eléctricos y creo que podemos potenciar que sea una provincia limpia, con bajas emisiones, que esto influya en el turismo y seamos un referente a nivel nacional.

Bloque 3: Ayudas, incentivos y políticas

6. ¿Son suficientes las ayudas y planes del Gobierno, como el Plan MOVES o los incentivos para vehículos industriales eléctricos, para impulsar una transición real?

Hay que diferenciar entre ayudas al turismo y al vehículo industrial. Para el turismo existe el plan MOVES, que acaba el 31 de diciembre, y tenemos la incertidumbre de que va a pasar después del 31, con las ayudas directas y los descuentos al IRPF. El 1 de diciembre se presenta en Madrid el nuevo plan de movilidad que todavía no lo conocemos. Desde las patronales y concesionarios pedimos al gobierno que estas ayudas sean ayudas directas a la incentivación y a la compra y que no haya que esperar dos años y medio o tres años en cobrar la ayuda. Es una palanca fundamental en la renovación del parque. Creemos que en España se pueden hacer las cosas bien. Lo hemos comprobado con el plan REINICIA de la DANA, que las ayudas eran directas y ha motivado que en Valencia se haya solucionado el problema tan grave que ocurrió de una manera muy directa y rápida. No sólo hay que incentivar las ayudas en un plan de descarbonización al vehículo eléctrico sino que, hoy en día, hay tecnologías, vehículos modernos, que tienen unas emisiones mucho más bajas. Hay que modernizar el parque. No hay que olvidarse que tenemos una antigüedad de más de 17 años. Es una deuda pendiente que tiene el gobierno con todos los españoles.

El vehículo industrial no tiene ayudas. No hay que olvidarse que el 85% de las mercancías que se mueven en España son por carretera y que no haya una ayuda para la transición del vehículo industrial a un vehículo más eficiente y ecológico, yo creo que eso está penalizando que las empresas no estén dando el salto.

7. ¿Qué papel deberían jugar las administraciones locales y provinciales en esta transformación hacia una movilidad más verde?

Pues al final las administraciones locales y provinciales están un poco atadas de pies y manos. Ellos no pueden conceder ayudas pero sí que se puede intentar, por ejemplo, aquí en León que si tú tienes un vehículo etiqueta ECO o etiqueta CERO no pagues la ORA. Ahora no se paga, todo hay que decirlo, pero tienes que ir a la policía, dar de alta el vehículo… Lo que no puede ser es que hace un par de meses cuando un directivo de una importante marca de España vino de fin de semana con su familia a León, aparcó el coche y se llevó una multa porque él pensaba que era como otras ciudades… Se tienen que hacer parkings disuasorios, con puntos de recarga, donde la recarga sea asequible, donde el que venga a pasar su fin de semana o el que venga de los pueblos, pueda dejar su coche y lo puede dejar cargando a un precio bueno. Ahí es donde ellos tienen que hacer la palanca para que la transición sea lógica y justa.

Bloque 4: El futuro del sector

8. ¿Hacia dónde cree que se dirige el futuro del transporte en León: electrificación total, coexistencia de tecnologías o nuevas energías como el hidrógeno?

Al final no deja de ser importante el hidrógeno. Vamos a ir a una transición con muchas alternativas, tanto el eléctrico como el hidrógeno. León es está posicionando como un hub importante para la producción del hidrógeno verde. En el transporte pesado y de larga distancia la tendencia es al hidrógeno por tiempos de recarga y autonomías. Un camión no puede hacer una ruta cargándolo cada 3 horas y media o 4 horas porque al final van a sumar los costes y van a penalizar mucho los tiempos de destino. Yo creo que vamos a una transición que pueda ser de dos o tres tecnologías, como pueden ser los vehículos híbridos enchufables, los 100% eléctricos, el hidrógeno o nuevas tecnologías que pueden aparecer. No debemos cerrarnos solo en una tecnología sino que tener la mentalidad de apostar por todas. Esto cambia demasiado rápido como para que podamos decir solo que la transición va a ser solo del vehículo eléctrico.

9. ¿Cómo se están preparando los concesionarios y talleres asociados a ACOLE para esta nueva realidad tecnológica?

Al final nos está pillando en un momento de transición bastante complicado. Es un cambio generacional donde muchos de nuestros empelados ya están en una fase cercana a la jubilación. Estamos ahora mismo en una búsqueda total de talento. Estamos colaborando con las formaciones profesionales y los institutos para atraer talento joven. Hay en la provincia y no queremos que se vayan a otras provincias y que se siga acrecentando el problema de la España vaciada. Hay un problema de base que es la formación profesional. Sigue enfocándose en formar a los chicos en mecánicas o tecnologías que ya están obsoletas. Les hemos tendido la mano. Es una de las faltas fundamentales, la transición del personal a las nuevas tecnologías. Los concesionarios estamos en constante evolución, preparándonos día a día. Somos los mayores impulsores de los puntos de recarga de la provincia de León, somos los que más vehículos eléctricos tenemos. Desde nuestra parte estamos haciendo las cosas bien pero lo que pedimos es que las administraciones cuenten con nosotros y que al final se apoyen en nosotros porque somos los que conocemos el sector y que realmente conocemos las necesidades. Unos sin los otros no podemos y sino no va ir por buen camino.

10. ¿Qué mensaje enviaría a los conductores y empresas leonesas que todavía dudan en dar el paso hacia un vehículo sostenible?

El primer mensaje es de tranquilidad. Esto lo tenemos que hacer y tenemos que ir todos de la mano y antes o después tenemos que dar el paso a la transición ecológica. Lo primero que estén tranquilos y lo segundo que se informen. Desde los concesionarios de la provincia de León estamos con las puertas abiertas para que vengan, para que se informen, les podamos asesorar para que estén tranquilos. Este camino yendo de la mano con los concesionarios va a ser positivo y mucho más fácil.