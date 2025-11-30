Restaurante Salones Victoria un referente del Órbigo que mantiene viva la tradición desde 1957

Leonoticias Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:21 Compartir

Su propuesta gastronómica mantiene el sabor de siempre con platos tan emblemáticos como las sopas de trucha, las mollejas o los callos y sus famosas torrijas. Pero también mira hacia adelante incorporando productos de temporada y recetas de mercado, en un equilibrio constante entre tradición e innovación.

Platos tipicos en Restaurante Slaones Victoria

La versatilidad de sus espacios permite adaptarse a un nuevo concepto de evento, donde la interacción social es tan importante como la comida. Sus amplias estancias facilitan configuraciones flexibles, con zonas para disfrutar de pie, mesas redondas o distribuciones alargadas según las necesidades de cada celebración.

Compromiso con el producto local

El respeto por la materia prima es uno de sus pilares. El restaurante trabaja con carnicerías de la zona algunas con ganadería propia, agricultores que aportan frutas y verduras de cercanía y bodegas locales que elaboran vinos de gran calidad. Su apuesta es clara: ingredientes naturales, de proximidad y con la mínima manipulación posible para garantizar una experiencia gastronómica auténtica.

Restaurante Salones Victoria

Servicios a medida para cada evento

Para quienes buscan organizar un evento especial, el establecimiento ofrece un servicio integral que incluye transporte de invitados, personalización de ambientes, ornamentos temáticos, mesas dulces y decoración adaptada a cada ocasión. Todo pensado para que cada celebración sea inolvidable. Con la llegada del buen tiempo, la experiencia se amplía gracias a un jardín exterior que permite disfrutar del verano con zonas de sombras y un ambiente chillout. Y para los que deseen prolongar la fiesta, el restaurante cuenta con una discoteca privada equipada con DJ y barra propia.

Vinculación cultural con la comarca

El establecimiento también está muy presente en la vida cultural de la zona. Participa activamente en la promoción del Camino de peregrinos Kunig, una variante del Camino de Santiago que recorre la comarca, ofreciendo menús inspirados en las recetas tradicionales de los viajeros, como las sopas de ajo enriquecidas con trucha o las ensaladas de pimientos cocidos de la zona y como toda buen comida necesita un buen vino, no dejéis de probar «La Furgoneta» un vino de la zona hecho tradicionalmente.

«La Furgoneta que miraba al Órbigo»

Asimismo, su actividad se entrelaza con eventos locales como el Festival de Órgano, la Feria del Ajo, las motos de La Bañeza, la Feria de la Cerveza de Carrizo o la llegada veraniega de visitantes asturianos y madrileños, que cada año contribuyen a un ambiente festivo, pero con el encanto tranquilo del pueblo.

Y para todos los que quieran contactar con Restaurante Salones Victoria, pueden hacerlo llamando al 987 377 011 o visitar su pagina web. salonesvictoria.net