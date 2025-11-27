Restaurante Los Oteros se consolida como referente gastronómico y de grandes celebraciones en León
Platos irresistibles y un espacios ideal para cualquier evento en la Autovía León-Burgos (km 9,5)
Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:00
El conocido Restaurante Los Oteros, situado en la Autovía León–Burgos (km 9,5) salida Palanquinos, en dirección a Valencia de Don Juan, refuerza su posición como uno de los espacios gastronómicos y de eventos más destacados de la provincia. Su nueva campaña promocional invita a empresas, familias y grupos a reservar ya para sus próximas celebraciones.
Con amplia trayectoria en la organización de cenas de empresa, banquetes, bodas, bautizos y comuniones, el establecimiento se ha ganado una sólida reputación por su atención personalizada, su cuidada puesta en escena y una cocina tradicional que combina producto local con elaboraciones de calidad.
El restaurante ofrece amplios salones perfectamente equipados para acoger eventos multitudinarios, cuidando cada detalle: desde la disposición de mesas y cristalería hasta un servicio atento y profesional. Además, su propuesta culinaria incluye platos emblemáticos como arroces, mariscos, carnes y especialidades de la casa que se han convertido en sello de identidad.
Esta temporada, Los Oteros anima a los leoneses y visitantes a asegurar su fecha cuanto antes, ya que la agenda de celebraciones suele completarse con rapidez, y mas en estas fechas próximas a la Navidad.
Las reservas pueden realizarse en el teléfono: 987 315 210.
El restaurante recuerda que les atenderá de forma personalizada cada solicitud para garantizar que cada evento sea un éxito. Restaurante Los Oteros, tradición, calidad para tus celebraciones.