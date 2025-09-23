Resaca emocional tras las fiestas de Toral de los Guzmanes

Irene de Celis Toral de los Guzmanes Martes, 23 de septiembre 2025, 08:14 Compartir

Los vecinos de Toral de los Guzmanes cierran sus grandes fiestas patronales con mucha diversión. Cinco días repletos de buen ambiente y mucha música con la que celebrar juntos el Cristo de la Vega.

Los primeros juegos de Interpeñas de la localidad reunieron a participantes y vecinos donde no faltaron las risas y el buen ambiente entre la competición de las peñas. Posteriormente pudieron reponer fuerzas con el bollo y la sidra tradicional de las fiestas.

Otro de los momentos a destacar de las fiestas fue el gran desfile de disfraces del sábado por la tarde. La imaginación saltó por los aires y se pudieron ver todo tipo de ideas entre las que destacaron los globos aerostáticos, las piezas de dominó o las moscas entre otras muchas ocurrencias. Tras acabar, tuvo lugar el pregón protagonizado por el periodista Armano Medina y la gran verbena con la orquesta Malassia.

Fiestas de Toral de los Guzmanes Ayto Toral de los Guzmanes

El domingo y el lunes no quedaron atrás y la localidad se llenó de actividades para todos y de actuaciones musicales que sacaron a bailar a los presentes. El 21 se celebró la santa misa y el desfile de los niños de la primera comunión y el 22 la gran parrillada.

Una localidad que cada año vive por todo lo alto unas fiestas patronales que despiden el verano y dan paso a la época otoñal.