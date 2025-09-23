Resaca emocional tras las fiestas de Toral de los Guzmanes
La localidad ha vivido sus fiestas patronales en cinco días celebrados por todo lo alto
Toral de los Guzmanes
Martes, 23 de septiembre 2025, 08:14
Los vecinos de Toral de los Guzmanes cierran sus grandes fiestas patronales con mucha diversión. Cinco días repletos de buen ambiente y mucha música con la que celebrar juntos el Cristo de la Vega.
Los primeros juegos de Interpeñas de la localidad reunieron a participantes y vecinos donde no faltaron las risas y el buen ambiente entre la competición de las peñas. Posteriormente pudieron reponer fuerzas con el bollo y la sidra tradicional de las fiestas.
Otro de los momentos a destacar de las fiestas fue el gran desfile de disfraces del sábado por la tarde. La imaginación saltó por los aires y se pudieron ver todo tipo de ideas entre las que destacaron los globos aerostáticos, las piezas de dominó o las moscas entre otras muchas ocurrencias. Tras acabar, tuvo lugar el pregón protagonizado por el periodista Armano Medina y la gran verbena con la orquesta Malassia.
El domingo y el lunes no quedaron atrás y la localidad se llenó de actividades para todos y de actuaciones musicales que sacaron a bailar a los presentes. El 21 se celebró la santa misa y el desfile de los niños de la primera comunión y el 22 la gran parrillada.
Una localidad que cada año vive por todo lo alto unas fiestas patronales que despiden el verano y dan paso a la época otoñal.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.