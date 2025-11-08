Regresa la novena edición del Salón del Automóvil de Ocasión

Leonoticias León Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:35 Compartir

Un año más, Círculo Empresarial Leonés (CEL) y ACOLE (Asociación de Concesionarios Oficiales de León) organizan una nueva edición del 'Salón del Automóvil de León', en la que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de León.

La presentación ha estado presidida por el alcalde del Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, Julio César Álvarez, presidente CEL y Roberto Rodríguez, presidente de la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (ACOLE). Además, también han contado con la presencia de algunos representantes de concesionarios participantes.

El evento tiene como objetivo impulsar las ventas del sector, reforzar la visibilidad de los concesionarios oficiales y facilitar al ciudadano el acceso a vehículos en condiciones ventajosas y la comparación de modelos y precios. Roberto Rodríguez ha destacado que en esta edición se ha tenido muy en cuenta el cambio que se está viviendo dentro del mundo automovilístico con la llegada de los coches eléctricos, ofreciendo asesoramiento al cliente.

La exposición cuenta con la participación de 17 concesionarios oficiales y la representación de 45 marcas de vehículos, mostrando así una amplia gama de modelos. Además, el Palacio de Exposiciones albergará un total de 500 vehículos de ocasión con ediciones únicas y una oferta de 2.000 coches disponibles para la compra.

La muestra se podrá visitar desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.