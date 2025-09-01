Regresa al cole con El Mundo en tus Manos

Leticia Domínguez León Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:42 Compartir

La tienda El Mundo en tus Manos ubicada en la Calle Julio del Campo es la opción más escogida por los leoneses para comprar todos los productos que sus hijo necesitan para la vuelta al cole. De cara a este nuevo curso, el espacio ofrece un amplio catálogo de productos escolares con todas las novedades que han llegado este año al sector. Desde mochilas hasta baberos infantiles, en El Mundo en tus Manos podrás encontrar artículos exclusivos y personalizados para todo tipo de gustos.

Roberto y Estefanía, dueños de la tienda, trabajan con las mejores marcas. Juguetes de Plan Toys, Dena, Little Dutch o Lilliputiens están presentes en unas estanterías en donde la variedad es la tónica dominante. Cajas de almuerzo, botellas de acero o bolsas con estampados completan la oferta de una empresa comprometida con la salud de los más pequeños. En El Mundo en tus Manos siempre se trabaja con materiales libres de productos tóxicos o que puedan suponer un peligro para los niños.

Ampliar Todo tipo de materiales escolares para los más pequeños de la casa El Mundo en tus Manos

Actividades durante todo el año

Además, en la capital ha ido cosechando una fama que va más allá de su amplia oferta de productos. En El Mundo en tus Manos se organizan actividades dirigidas a los más pequeños durante todo el año. Cuentacuentos o talleres de manualidades son solo algunos de los eventos que se han celebrado recientemente en el local. En época veraniega, también es habitual ver cómo El Mundo en Tus Manos realiza actividades al aire libre.

Ampliar Variedad de material escolar El Mundo en tus Manos

A la hora de comprar, no sólo puedes visitar la tienda y recibir el consejo profesional de Roberto y Estefanía. El Mundo en tus Manos también ofrece la posibilidad de comprar online en su página web. Actualizada con las últimas novedades de cara a la vuelta al cole, el portal ofrece además información detallada acerca de las actividades que se van a realizar próximamente.

Para conocer más acerca de sus productos, puedes llamar al 654 327 009 o enviar un correo a contacto@mundoentusmanos.es o en la www.mundoentusmanos.es donde puedes hacer pedidos online. También puedes acercarte al número 4 de la calle Julio del Campo.

Ampliar Mochilas infantiles El Mundo en tus Manos