Las pymes apuestan por la vigilancia Mobile de Securitas por eficacia y ahorro

Cada vez hay más empresas locales que por su actividad o circunstancias necesitan una seguridad más integral que la que proporciona una alarma convencional, pero no requieren de una vigilancia 24/7, que supondría un coste elevado innecesario para muchas pymes. No obstante, desconocen la existencia de soluciones de seguridad escalabres y asequibles con las que podrían conseguir un importante ahorro de costes y aumentar notablemente su protección.

Entre estas soluciones se sitúa Securitas Mobile – los servicios de vigilancia dinámica de Securitas Seguridad –, que combina lo mejor de la tecnología con el potencial preventivo de la presencia física para ofrecer una solución de seguridad profesional, flexible y asequible, diseñada para ofrecer protección 24/7 a las pymes sin costes innecesarios, asegurando sus instalaciones, activos y operativa también fuera del horario laboral.

«Cualquier empresa de la región, independientemente del sector en el que opere, es susceptible de contratar nuestros servicios Mobile, ya que, tras un análisis de riesgos previo, diseñamos una propuesta totalmente personalizada y adaptada a las necesidades concretas de cada tipo de negocio. Estamos hablando de una solución que ofrece mayor cobertura y un mejor tiempo de respuesta a un coste contenido, lo que nos diferencia de otras propuestas existentes en el mercado», explica Manuel Estévez, consultor de Seguridad de Securitas Seguridad España para León y Zamora.

En los servicios Mobile un mismo vigilante realiza rondas de vigilancia disuasorias (noches, fines de semana, festivos) en diferentes empresas e instalaciones por lo que el coste se reparte entre todos los negocios cubiertos. También proporcionan respuesta inmediata a las alarmas gestionadas desde el Securitas Operation Center (SOC) – el mayor centro de operaciones de seguridad para empresas que hay en España–, y una supervisión activa, que se adapta a los riesgos concretos de cada tipo de empresa, según su actividad y circunstancias. Además, los servicios Mobile se combinan con tecnología de seguridad (videovigilancia, intrusión, control de accesos, protección contra incendios, etc.) para ofrecer una propuesta de seguridad a medida a un coste mucho más asequible.

Estos servicios ofrecen un nivel de protección superior que también cubre aspectos relacionados con la continuidad del negocio de las pymes, lo que les permite prevenir y detectar diferentes situaciones, desde inundaciones o riesgo de incendios a averías de maquinaria que pueden poner en riesgo la producción. Por ello, las rondas Mobile las realizan vigilantes especialmente cualificados y solo Securitas es capaz de proporcionar estas soluciones en toda la geografía del país.

«Con nuestras soluciones Mobile, las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a conseguir ahorros de hasta el 6 por ciento respecto a servicios de seguridad tradicionales, lo que les permite centrarse en garantizar el crecimiento de su negocio. Solo una compañía de seguridad como Securitas es capaz de adaptarse a las necesidades concretas de cada pyme a través de una mayor capilaridad de personal y flota, vigilantes especialmente cualificados, análisis de riesgos personalizados o herramientas digitales», concluye Manuel Estévez.

Las soluciones Mobile se adaptan perfectamente a las necesidades de seguridad de las pymes, por lo que se han convertido en la solución de seguridad que más están demandando estos negocios. La eficiencia en costes y su alta eficacia responde a muchos de los retos a los que se enfrentan actualmente las empresas a la hora de evitar que los problemas de seguridad y protección pongan en riesgo la continuidad de su negocio.

