Productos de nuestra tierra en la VIII Feria Agroalimentaria de Sariegos

Sariegos vuelve a convertirse este domingo 30 de noviembre en la capital leonesa del sabor tradicional

Leonoticias

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:21

La VIII Feria Agroalimentaria de Sariegos llega un año más a la Plaza de San Juliano, y lo hace con una oferta irresistible para quienes disfrutan de los productos locales, la artesanía y el ambiente festivo que solo un municipio unido por sus raíces sabe crear.

Desde primera hora, a las 10:00, la apertura marcará el inicio de una jornada pensada para todos los públicos: familias, amantes de la gastronomía, curiosos y visitantes que cada año regresan atraídos por la calidad de los expositores. Uno de los momentos más esperados llegará a las 11:30, con la inauguración del ya tradicional belén de ganchillo, una obra colectiva que refleja el talento y dedicación de las manos artesanas del municipio.

A mediodía, a las 12:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la feria, acompañada por la música en directo de la Banda Municipal de Música de Sariegos, que pondrá el toque solemne y festivo a un acto en el que también se rendirá homenaje a las asociaciones culturales del municipio.

La mañana continuará a las 13:00 horas con una de las actividades más populares: una cata de vinos de bodegas tan emblemáticas como Gordonzello, Solotero, referentes de la Denominación de Origen León. Una oportunidad perfecta para descubrir la riqueza enológica de la provincia.

Cata de vinos

A las 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de alubias de la IGP Alubia de La Bañeza, un plato que siempre triunfa y que representa a la perfección la cocina tradicional leonesa. La tarde retomará el ritmo de la feria a las 16:00 horas con animación musical, ideal para pasear entre puestos, comprando productos locales. A las 18.30 horas llegará uno de los grandes atractivos de la feria; El concurso de cortadores de jamón, seguido de una degustación popular que como cada año, congregará a cientos de curiosos.

A las 19:00 horas se celebrará la entrega de premios del concurso de carteles, una manera de reconocer la creatividad local y la participación ciudadana en la feria. Finalmente, a las 20:00 horas, el recinto cerrará sus puertas tras una jornada repleta de sabor, tradición y convivencia.

Un plan perfecto para terminar noviembre, visitar La Feria Agroalimentaria de Sariegos este domingo 30 de noviembre de 2025.

