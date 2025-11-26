Productos de nuestra tierra en la VIII Feria Agroalimentaria de Sariegos
Sariegos vuelve a convertirse este domingo 30 de noviembre en la capital leonesa del sabor tradicional
Leonoticias
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:21
La VIII Feria Agroalimentaria de Sariegos llega un año más a la Plaza de San Juliano, y lo hace con una oferta irresistible para quienes disfrutan de los productos locales, la artesanía y el ambiente festivo que solo un municipio unido por sus raíces sabe crear.
Desde primera hora, a las 10:00, la apertura marcará el inicio de una jornada pensada para todos los públicos: familias, amantes de la gastronomía, curiosos y visitantes que cada año regresan atraídos por la calidad de los expositores. Uno de los momentos más esperados llegará a las 11:30, con la inauguración del ya tradicional belén de ganchillo, una obra colectiva que refleja el talento y dedicación de las manos artesanas del municipio.
A mediodía, a las 12:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial de la feria, acompañada por la música en directo de la Banda Municipal de Música de Sariegos, que pondrá el toque solemne y festivo a un acto en el que también se rendirá homenaje a las asociaciones culturales del municipio.
La mañana continuará a las 13:00 horas con una de las actividades más populares: una cata de vinos de bodegas tan emblemáticas como Gordonzello, Solotero, referentes de la Denominación de Origen León. Una oportunidad perfecta para descubrir la riqueza enológica de la provincia.
A las 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de alubias de la IGP Alubia de La Bañeza, un plato que siempre triunfa y que representa a la perfección la cocina tradicional leonesa. La tarde retomará el ritmo de la feria a las 16:00 horas con animación musical, ideal para pasear entre puestos, comprando productos locales. A las 18.30 horas llegará uno de los grandes atractivos de la feria; El concurso de cortadores de jamón, seguido de una degustación popular que como cada año, congregará a cientos de curiosos.
A las 19:00 horas se celebrará la entrega de premios del concurso de carteles, una manera de reconocer la creatividad local y la participación ciudadana en la feria. Finalmente, a las 20:00 horas, el recinto cerrará sus puertas tras una jornada repleta de sabor, tradición y convivencia.
Un plan perfecto para terminar noviembre, visitar La Feria Agroalimentaria de Sariegos este domingo 30 de noviembre de 2025.