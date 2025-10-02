Todo preparado para la romería de San Froilán

Leticia Domínguez León Jueves, 2 de octubre 2025, 08:15 Compartir

La Virgen del Camino ya tiene todo listo para la tradicional romería de San Froilán del 5 de octubre. Como cada año, los pendones y los carros engalanados volverán a la localidad del alfoz de León con el fin de celebrar esta fiesta tan arraigada.

No faltará ningún detalle en la tradicional Romería de San Froilán, patrono de la Diócesis. Miles de personas se darán cita en uno de los eventos más esperados por todos los leoneses. En este tradicional acto, se acude en procesión desde León hasta La Virgen del Camino con los pendones y el desfile de carros engalanados para tirar de la nariz al Santo en la Basílica, tal y como marca la tradición, y besar el manto de La Virgen del Camino.

Cartel de San Froilán 2025 LN

Tras la peregrinación, llegará el momento de la celebración eucarística en honor a San Froilán y La Virgen del Camino. Los pendones custodiarán la explanada de la Basílica, mientras se lleva a cabo la tradicional ofrenda de los Ayuntamientos.

Un día muy especial para todos los leoneses donde no faltará la música tradicional, los bailes regionales y los pendones y pendonetas de decenas de pueblos.

La romería de San Froilán es una fiesta declarada de interés turístico provincial y regional que reúne a miles de personas de toda la provincia.