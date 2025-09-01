leonoticias - Noticias de León y provincia

Bailes maragatos. Ayto Santa Colomba de Somoza
Patios con Arte consolida su encanto en la Maragatería

Santa Colomba de Somoza vivió este fin de semana una de sus citas culturales más especiales con la celebración de «Patios con Arte 2025», que volvió a llenar de vida, tradición y creatividad los emblemáticos patios maragatos.

LEONOTICIAS

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:10

Durante tres días, del 29 al 31 de agosto, vecinos y visitantes pudieron recorrer los patios tradicionales de la localidad, convertidos en auténticos escaparates de la artesanía local y comarcal, con una variada oferta de productos elaborados a mano. La feria artesanal no solo permitió poner en valor el talento de los artesanos, sino también reivindicar la riqueza patrimonial y cultural de la Maragatería.

Imagen de Galeria
Patios con arte.
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Patios con arte.

1 /

El evento contó con una gran afluencia de público, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural del verano leonés. Desde el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza se quiso agradecer la participación de los artesanos, el apoyo de las instituciones colaboradoras y, especialmente, la respuesta del público, que una vez más demostró su interés y cariño hacia este proyecto.

Actividades feria.

Con el respaldo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León, el Instituto Leonés de Cultura y Turismo Maragatería, la iniciativa «Patios con Arte» se afianza como un referente cultural, capaz de unir tradición, artesanía y patrimonio en un entorno incomparable.

Santa Colomba de Somoza despide así un fin de semana cargado de cultura y tradición, en el que la artesanía y los patios maragatos volvieron a ser el mejor reflejo de la riqueza de la comarca.

