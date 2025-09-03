leonoticias - Noticias de León y provincia

Parque Ezequiel es el nuevo nombre del parque de la localidad Ayuntamiento de Villamanín
Parque Ezequiel: el homenaje de Villamanín a su mejor embajador

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

Villamanín

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:06

Para un leonés, Ezequiel no es un nombre cualquiera. Ezequiel significa Villamanín, embutido, gastronomía, comida casera y tradición. Mesón Ezequiel celebra este 2025, nada más y nada menos, que lleva 80 años llenando los platos del sabor auténtico de las montañas. Por esta razón, el Ayuntamiento de Villamanín ha decidido renombrar el Parque Viejo de la localidad como Parque Ezequiel.

Parque Ezequiel

«Coincidiendo con el 80 aniversario y tras la presentación de una petición popular, se ha renombrado el Parque Viejo como Parque Ezequiel» detalla Álvaro Barreales, alcalde de Villamanín. Sin lugar a dudas, Ezequiel es el motor económico de la zona: «Genera más de 150 puestos de trabajo que ocupan personas de Villamanín y la zona», comenta el alcalde.

Nombre del nuevo Parque de Villamanín Ayuntamiento de Villamanín

Ezequiel, pura gastronomía leonesa

La historia de Ezequiel y Villamanín se remonta al año 1945 cuando precisamente Ezequiel abrió la puerta de un restaurante que hoy en día se mantiene gracias a la tercera generación que sigue fiel a sus raíces y filosofía. Actualmente, Ezequiel cuenta con tres restaurantes en León capital: Ezequiel Calle Ancha, Ezequiel Roa de la Vega y El Modernista Ezequiel, además de su buque insignia, Mesón Ezequiel en Villamanín. Además, cuenta con la elaboración de embutidos artesanos en la Fábrica de Embutidos Ezequiel. Recientemente ha abierto un local en Madrid (Calle Colón, 13) con el fin de llevar la filosofía y el buen hacer a la capital de España.

