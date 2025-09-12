Panorama hará vibrar a toda Coyanza

Irene de Celis Valencia de Don Juan Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:50 Compartir

Valencia de Don Juan encara los últimos días de sus fiestas patronales. Un gran fin de semana que no dejará indiferente a ninguno que desee festejar y disfrutar a pies del Castillo coyantino.

La actuación de la orquesta Panorama será el punto fuerte de este viernes que hará bailar, saltar y cantar a todos los presentes con su gran espectáculo. El sábado seguirá la fiesta con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos y de la Banda de Música de Valencia de Don Juan para dar paso por la tarde a actividades varias para pequeños y mayores. El taller infantil de pintar revoleras, el circo La faux populaire o el tradicional carro de leña sacará a la calle a todos los vecinos. La nota musical del sábado la pondrá la Orquesta Finisterre animando a todos a disfrutar de la recta final de las fiestas.

Toros y peñas

El domingo estará protagonizado por la gran corrida de toros con Sebastián Castella, Borja Jimenez y Tomás Rufo y por el desfile de carrozas, charangas y peñas que recorrerán las calles de la localidad desprendiendo en todo momento el buen rollo que les caracteriza.

Ampliar Cartel taurino de Valencia de Don Juan Ayto Valencia de Don Juan

El lunes 15 los más pequeños aún tendrán la oportunidad de despedirse de las fiestas jugando en los hinchables gratuitos que estarán disponibles desde las 17:00 horas en la Plaza Mayor y para todos los amantes del deporte el frontón municipal acogerá el festival de pelota mano.

Un año más los coyantinos celebran por todo lo alto su semana grande disfrutando entre familiares y amigos de los mejores planes festivos.