Pajares de los Oteros cierra con gran éxito la XXXI Feria del Prieto Picudo

Leticia Domínguez Pajares de los Oteros Lunes, 25 de agosto 2025, 10:27 Compartir

Pajares de los Oteros puso este domingo el broche de oro a la XXXI Feria del Prieto Picudo, una edición marcada por la gran afluencia de público y el carácter solidario de sus actividades. Durante los días 22, 23 y 24 de agosto, la localidad leonesa se convirtió en punto de encuentro para miles de personas que se acercaron a disfrutar del Prieto Picudo.

Jornadas de intensa actividad

El acto inaugural, celebrado el viernes en la Plaza Mayor, contó con un pregón de especial simbolismo. Navidad Alvarado «Natichu», consejera delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa, ejerció de mantenedora en un año histórico para el club tras su ascenso a Segunda División. Estuvo acompañada por Nicanor Sen Vélez, delegado del Gobierno y mantenedor de la edición anterior, en una ceremonia que reunió a autoridades provinciales y a numerosos asistentes.

Ampliar Julio César Fernández, alcalde de Pajares de los Oteros, inaugurando la XXXI Feria del Prieto Picudo Leonoticias

A lo largo del fin de semana, las bodegas participantes ofrecieron degustaciones de la variedad Prieto Picudo, mientras que el mercado de productos locales, las catas, las actuaciones y el concurso de cortadores de cecina llenaron de ambiente las calles del municipio. La respuesta del público fue masiva, reforzando el prestigio de la feria como una de las citas enoturísticas más relevantes de León.

Ayuda para los pueblos afectados por los incendios

En esta ocasión, además, la feria adquirió un importante componente solidario. El Ayuntamiento de Pajares de los Oteros y la Cultural y Deportiva Leonesa destinaron íntegramente la recaudación de las copas y botellas conmemorativas, así como del concurso de cortadores de cecina, a los pueblos leoneses afectados por los incendios registrados este verano. Con motivo de esta colaboración entre el club leonés y Pajares de los Oteros se realizó una edición especial de copas de vino con el emblema Cultural y la feria, cuya gran acogida permitió reunir más fondos para todos los municipios leoneses afectados por la ola de incendios de este verano.

Afluencia de público en la XXXI Feria Prieto Picudo de Pajares de los Oteros Leonoticias