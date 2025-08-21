Pajares de los Oteros acoge su XXXI Feria del Prieto Picudo

Leticia Domínguez Pajares de los Oteros Jueves, 21 de agosto 2025, 08:21 Compartir

Pajares de los Oteros celebra, durante los días 22, 23 y 24 de agosto, la XXXI Feria del Prieto Picudo. Un fin de semana en el que la localidad leonesa será el epicentro de la variedad del Prieto Picudo y que, en esta edición, además de un arranque muy especial, toda la recaudación será destinada a los pueblos leoneses afectados por los incendios.

Deporte y vino como punto de encuentro

El viernes 22 a las 21:00 h, Navidad Alvarado «Natichu», Consejera Delegada de la Cultural y Deportiva Leonesa, será la Mantenedora y pregonera de la feria, en el año en el que el club ha conseguido el ascenso a Segunda División. A su lado, estará Nicanor San Vélez, Delegado del Gobierno y Mantenedor de la anterior edición, para pasarle el testigo en un acto que aunará tradición, deporte y orgullo leonés. El acto se celebrará en la Plaza Mayor y contará con la presencia de diversas autoridades de la provincia de León.

Cartel promocional de la XXXI Feria del Prieto Picudo de Pajares de los Oteros Ayuntamiento de Pajares de los Oteros

Tras la inauguración de la XXXI Feria del Prieto Picudo, Pajares de los Oteros se llenará de bodegas reconocidas por su variedad del Prieto Picudo así como de actividades para vecinos y visitantes. Los asistentes al municipio podrán disfrutar de un mercado con productos locales, actuaciones, degustaciones, catas y un concurso de cortadores de cecina con fines solidarios vinculados a la Cultural.

Recaudación para los pueblos afectados por los incendios

El Ayuntamiento de Pajares de los Oteros, junto a la Cultural y Deportiva Leonesa, han decidido que los beneficios de la Edición Especial de copas y botellas conmemorativas de la XXXI Feria del Prieto Picudo, así como los del tradicional concurso de cortadores de cecina se destinen íntegramente a apoyar a los pueblos de León que están sufriendo las terribles consecuencias de los incendios de este verano.