Publirreportaje

Óptica Europa apuesta por lentes de contacto con tecnología de vanguardia

La óptica leonesa está en la vanguardia de las lentes de contacto mejorando la visión de pequeños y adultos

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:20

Óptica Europa lleva desde 1986 ayudando a mejorar la visión y, en consecuencia, la calidad de vida de los leoneses. Ubicada en calle Alfonso V, nº 13 de la capital, Óptica Europa cuenta con el respaldo de profesionales que llevan más de tres décadas trabajando en el sector.

Especialistas en lentes de contacto

«Tenemos una óptica multimarca para que el leonés encuentre lo que necesite», asegura Javier Menéndez, gerente de Óptica Europa. La tecnología está avanzando a pasos agigantados en todos los ámbitos y en el cuidado de los ojos no podría ser menos. En este sentido, las lentes de contacto están revolucionando el campo de la visión: «La lente de contacto Orto K nos permite dormir con la lentilla para estar el resto del día sin gafas y sin lentillas», detalla el gerente de Óptica Europa. Además, señala que el avance de la tecnología también está ayudando a mejorar la salud visual de los más pequeños de la casa: «Para los niños con miopías progresivas heredadas tenemos una lente que se llama Estellest® que llega a frenar, en un 70% de los casos, la graduación para que no suba más de un 0,25», comenta.

También, Óptica Europa apuesta por una lente que solamente tienen 250 de las 12.000 ópticas que hay en España y que está basada en inteligencia artificial: «Tenemos una lente progresiva que se prescribe con inteligencia artificial y es la mejor lente que hay en el mercado», explica Javier Menéndez.

Con una apuesta constante por la innovación, Óptica Europa continúa marcando la diferencia en el cuidado de la visión en León.

