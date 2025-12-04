leonoticias - Noticias de León y provincia

Restaurante Okane BBQ
Okane BBQ: El nuevo templo gastronómico que fusiona sushi y parrilla llega a León

Okane BBQ inauguró su nuevo local en la calle Regidores, número 5, lado de la calle Ancha en León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:20

Un nuevo concepto culinario que promete revolucionar la oferta gastronómica de la ciudad. Un espacio donde la tradición leonesa por la buena carne se encuentra con la creatividad y frescura de la cocina asiática, en un formato tan innovador como sorprendente.

Okane BBQ nace bajo el sello del Grupo Okane, que da un paso adelante en su apuesta por la innovación hostelera con una propuesta que combina sushi y carnes de la mejor calidad, con una experiencia BBQ en mesa que convierte al comensal en protagonista. Lejos de limitarse a degustar un plato, el cliente participa activamente en la elaboración de sus carnes y mariscos, cocinándolos directamente en la mesa al punto exacto que desee. Una forma divertida y totalmente personalizada de disfrutar la comida.

Una de las señas de identidad del nuevo restaurante es su buffet a precio cerrado, que permite explorar una amplia variedad de sabores sin límites. Desde carnes clásicas hasta cortes premium como vaca madurada de 15 y 40 días, e incluso selectas piezas de wagyu, pasando por pollo, cerdo, mariscos y especialidades asiáticas.

«Buscamos que el cliente experimente algo diferente, que no solo venga a comer, sino a pasarlo bien cocinando a su gusto», nos comenta Yang, fundador de Okane BBQ. «Es una manera de modernizar la restauración: unir lo mejor de dos mundos, el sushi que ya todos conocen y la pasión leonesa por las carnes a la parrilla.»

Entrada Okane BBQ, calle Regidores 5 en León

El local apuesta además por una estética futurista, envuelta en luces, acero y una atmósfera dinámica que invita a sumergirse en una experiencia sensorial y culinaria única en León.

Con Okane BBQ, la ciudad suma un espacio que no solo amplía su oferta gastronómica, sino que propone una forma distinta de reunirse alrededor de la mesa: divertida, participativa y llena de sabor. Desde hoy, el nuevo restaurante ya está preparado para recibir a todos aquellos que quieran descubrir esta original fusión entre Oriente y Occidente.

