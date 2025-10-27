Éxito de participación en la VII October Bike Astorga 2025

Leonoticias Lunes, 27 de octubre 2025, 09:08 Compartir

La October Bike es ya una cita consolidada en el calendario ciclista provincial. Un total de 196 ciclistas, entre bicicletas musculares y e-bikes (bicicletas eléctricas), tomaron la salida desde el Pabellón de Deportes de la ciudad maragata a las 10 de la mañana, dispuestos a afrontar un exigente recorrido de 56 kilómetros y 900 metros de desnivel.

La prueba arrancó con una salida neutralizada por las calles de Astorga, ofreciendo una imagen espectacular con el pelotón atravesando lugares emblemáticos como el Palacio de Gaudí y la Catedral, antes de enfilar el arco de salida que daba paso a la competición en los alrededores de la ciudad. Desde allí, los participantes disfrutaron de una jornada deportiva inmejorable, recorriendo senderos y caminos de gran belleza, especialmente vistosos en esta época del año.

El triunfo absoluto fue para Javier del Cueto Fernández, del club BTT Peña La Deva de Gijón, quien completó el recorrido con un ritmo sobresaliente. Le acompañaron en el podio David Ramos Fernández (Salvadores Atecal Bike Team) y Mario Puente Sierra (CC Barbería Macho de León), segundo y tercero respectivamente.

En la categoría femenina, la vencedora fue Mireia Fernández Pérez, de Villarmeriel, seguida por Pili Álvarez Sánchez, del Astorga Running.

La organización, a cargo del Ayuntamiento de Astorga, Astorga Running y con la colaboración de múltiples entidades locales y patrocinadores como Renauto Astorga Dacia y Jaillo La Bañeza Dacia, Transportes Rodríguez o Carretillas Elevadoras Herrero , además se ofreció a los participantes avituallamientos sólidos y líquidos, un detalle conmemorativo, y un pinchoteo final que sirvió para compartir anécdotas y experiencias tras la prueba. Además, se dispuso de duchas, lavado de bicis y todos los servicios necesarios para una jornada deportiva de primera categoría.

El evento se desarrolló sin incidentes y en un ambiente de camaradería y compañerismo, consolidando la October Bike Astorga como una cita imprescindible para los amantes del ciclismo de montaña.

