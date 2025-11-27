leonoticias - Noticias de León y provincia

El nuevo Dacia Bigster, el C-SUV más accesible del mercado Renault Group
El nuevo Dacia Bigster se presenta en León

El concesionario Dacia León Leomotor acoge la presentación del nuevo Dacia Bigster, el C-SUV más accesible del mercado

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:59

Este jueves 27 de noviembre a las 18:30 horas, León será sede de una de las paradas oficiales del roadshow BIGSTER TOUR. En el concesionario Dacia León Leomotor (Avda. de Madrid, nº 116) se presentará el nuevo Dacia Bigster, el C-SUV más accesible del mercado, la última gran novedad de la marca.

Con Bigster, Dacia sigue siendo fiel a sus valores ofreciendo la mejor relación valor/precio en el segmento C-SUV. Además, cuenta con etiqueta ECO en toda su gama de motorizaciones, incorporando diferentes niveles de hibridación. Todos sus atributos lo convierten en una oferta única en su categoría, desde 24.990 € la versión Bigster Essential mild hybrid 140.

Al acto de presentación asistirá Laurent Sengenes, Director General de Dacia España. Además, se celebrará una mesa redonda en la que estarán Fernando Vara Valbuena, Director de Ventas del Equipo de Dacia España y Kike Calleja, presentador leonés del programa Río Salvaje. Los presentes también podrán disfrutar de pruebas dinámicas del vehículo y de un vino español ofrecido por el chef estrella Michelin Juanjo Losada. La cita no solo será una oportunidad para conocer de cerca el nuevo modelo, sino también un espacio abierto al diálogo sobre los grandes temas de actualidad en el sector de la automoción.

Sobre Dacia Bigster

Interior del Nuevo Dacia Bigster Renault Group

Bigster está destinado a las familias que buscan un vehículo robusto, polivalente, que facilite su día a día, y también a los aventureros y amantes de la naturaleza que deseen conducir un vehículo moderno y dinámico que cuente con un maletero de más de 700 litros de capacidad. Gracias a su habitabilidad y modularidad récord, Dacia Bigster cuenta con cinco plazas muy amplias, para el confort de todos sus ocupantes. Bigster cuenta con muchas novedades en equipamientos, que se estrenan por primera vez en Dacia: una oferta bitono, llantas de 19'', portón trasero con apertura eléctrica, climatización bi-zona con aireadores traseros, techo solar panorámico con apertura eléctrica o asiento del conductor regulable eléctricamente.

