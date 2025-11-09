leonoticias - Noticias de León y provincia

Nicanor Sen en la Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera
Nicanor Sen destaca en Vegacervera la fuerza del mundo rural y sus tradiciones

El delegado del Gobierno resalta en la Feria de la Cecina de Chivo la importancia de la gastronomía como motor de identidad y desarrollo rural

León

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:05

Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León, participó en la feria y destacó que este evento «No solo es una fiesta gastronómica, sino una expresión viva de la identidad, la historia y la capacidad de esta tierra para mantener sus tradiciones y proyectarlas hacia el futuro».

Asimismo, recalcó que la gastronomía es «Una poderosa herramienta de desarrollo y cohesión territorial». Según Sen, las ferias como ésta «Ayudan a dinamizar la economía local, a fijar población, a preservar la cultura y a proyectar una imagen positiva de la provincia».

Puestos en Vegacervera

Compromiso con el Mundo Rural

Sen reafirmó el compromiso del Gobierno de España con los municipios rurales, con políticas que impulsan la modernización, sostenibilidad y digitalización del sector agrario. También recordó que el Ejecutivo aprobó recientemente ayudas por 27 millones de euros para unos 9.000 agricultores y ganaderos, en respuesta a los daños sufridos por los incendios del pasado verano.

¿Por qué es importante la Feria de la Cecina de Chivo para Vegacervera?

La Cecina de Chivo es un producto muy singular en la gastronomía de León, elaborado en la montaña leonesa con métodos tradicionales, lo que pone en valor tanto la tradición como la adaptación al futuro del medio rural. Los productores, hosteleros y artesanos ofrecen sus elaboraciones lo que genera un valor económico y hace que Vegacervera crezca económicamente.

Desde el Ayuntamiento quieren agradecer como todos los años la acogida por parte de los cientos de visitantes que vienen a degustar nuestro producto estrella: La Cecina de Chivo, y ya van para 34 ediciones.

