leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campeonato de mushing en Valencia de Don Juan Adrián Martínez
Publirreportaje

El mushing gana adeptos en Valencia de Don Juan

La segunda edición de este evento ha sido todo un éxito en la localidad coyantina

Irene de Celis

Irene de Celis

Valencia de Don Juan

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:09

Valencia de Don Juan ha vivido un fin de semana repleto de pasión por el mushing y sus perros. Una disciplina aún poco conocida entre los leoneses pero que sigue ganando adeptos en cada competición.

El complejo deportivo de la localidad ha sido el encargado de acoger las dos jornadas de competición que comenzaron a las 9:00 ambos días en las disciplinas de carro, patín, bikejoring y canicross.

La lluvia no impidió que los más de 100 participantes hayan demostrado su agilidad y sus habilidades en un evento, organizado por el Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y con el respaldo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León, donde los protagonistas han sido los perros.

Participantes en el campeonato de mushing en Valencia de Don Juan Adrián Martínez

El circuito de 5,3 kilómetros ofreció espectáculo y calidad a la par demostrando grandes técnicas y buena velocidad de cada uno de los participantes.

El club Mushing Montaña Oriental consiguió seis podiums entre sus competidores. En la categoría de Bikejoring femenino Andrea Rodríguez y Elur se hicieron con el oro y Miriam de Cabo acabó tercera en la categoría bikejoring junto a Duerna. También destacó Elena Díez con una cuarta posición junto a Musgo. En la categoría masculina Diego Quintana y Jasper quedaron en segunda posición, y Jota Pérez logró un tercer puesto en la categoría de nórdicos.

El dúo Edorta y Río ganaron en la categoría de patín con perro y Marcos Rincón y Jazz se hicieron con la plata.

La siguiente cita, dentro de la copa de mushing de Castilla y León, será el próximo 28 de diciembre en Santa Colomba de Somoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  2. 2 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  3. 3 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  4. 4 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  5. 5 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  6. 6 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada
  7. 7 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  8. 8 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  9. 9 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación
  10. 10 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El mushing gana adeptos en Valencia de Don Juan

El mushing gana adeptos en Valencia de Don Juan