El mushing gana adeptos en Valencia de Don Juan

Irene de Celis Valencia de Don Juan Lunes, 20 de octubre 2025, 10:09 Compartir

Valencia de Don Juan ha vivido un fin de semana repleto de pasión por el mushing y sus perros. Una disciplina aún poco conocida entre los leoneses pero que sigue ganando adeptos en cada competición.

El complejo deportivo de la localidad ha sido el encargado de acoger las dos jornadas de competición que comenzaron a las 9:00 ambos días en las disciplinas de carro, patín, bikejoring y canicross.

La lluvia no impidió que los más de 100 participantes hayan demostrado su agilidad y sus habilidades en un evento, organizado por el Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y con el respaldo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León, donde los protagonistas han sido los perros.

Ampliar Participantes en el campeonato de mushing en Valencia de Don Juan Adrián Martínez

El circuito de 5,3 kilómetros ofreció espectáculo y calidad a la par demostrando grandes técnicas y buena velocidad de cada uno de los participantes.

El club Mushing Montaña Oriental consiguió seis podiums entre sus competidores. En la categoría de Bikejoring femenino Andrea Rodríguez y Elur se hicieron con el oro y Miriam de Cabo acabó tercera en la categoría bikejoring junto a Duerna. También destacó Elena Díez con una cuarta posición junto a Musgo. En la categoría masculina Diego Quintana y Jasper quedaron en segunda posición, y Jota Pérez logró un tercer puesto en la categoría de nórdicos.

El dúo Edorta y Río ganaron en la categoría de patín con perro y Marcos Rincón y Jazz se hicieron con la plata.

La siguiente cita, dentro de la copa de mushing de Castilla y León, será el próximo 28 de diciembre en Santa Colomba de Somoza.