Momentos Coquette inicia una nueva etapa con un salón totalmente renovado

El salón de peluquería ha incorporado nuevos servicios y ha renovado su identidad de marca pero manteniendo su esencia

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:19

El salón de peluquería Momentos Coquette, ubicado en calle Burgo Nuevo, 15, ha vuelto a abrir sus puertas tras varias semanas cerrado con motivo de una reforma integral. El espacio de referencia en cuidado capilar de la capital leonesa ha sido transformado por completo con el fin de satisfacer las nuevas necesidades de sus clientas.

Nueva identidad, misma esencia

La transformación de la peluquería responde a un objetivo claro: «Tener un salón único en León», cuenta Mónica, propietaria y estilista principal de Momentos Coquette.

No es para menos. El salón presenta una nueva estructura, distribución y una renovada identidad de marca. «Hemos modificado nuestra identidad de marca pero manteniendo la esencia de lo que somos. Una identidad muy actual y con un concepto muy claro», detalla la propietaria del salón a este medio.

Cada detalle escogido en el espacio tiene intención, personalidad y un porqué. El suelo seleccionado es de espiga cálida, ya que aporta una textura reconfortante. Por su parte, la nueva paleta de color que marcará esta etapa es sofisticada, femenina y creada para sentirse en casa.

Spa capilar

Más allá de la nueva identidad y del nuevo diseño del salón, Momentos Coquette también incorpora nuevos servicios en esta etapa, entre ellos, el spa capilar. «El spa capilar nace por la necesidad que tenemos de desconectar en un mundo que va tan rápido», asegura Mónica. Para ello, ha creado una sala insonorizada, cerrada y con una iluminación diferente que permita una experiencia de cuidado personal en el que se realizará un lavado de cabeza, un masaje y distintos tratamientos. Además, la sala cuenta con cascada de agua para ayudar a la relajación.

