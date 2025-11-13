Mazda y Hyundai, tecnología avanzada con Lemauto

Irene de Celis León Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:41 Compartir

Lemauto ofrece a los leoneses sus mejores vehículos de ocasión y kilómetro 0 en esta novena edición del Salón del automóvil de León.

Las dos marcas que representan, Hyundai y Mazda, ofrecen calidad y seguridad vial a un precio asequible para todo aquel que esté buscando cambiar de coche. Roberto Rodríguez, gerente de Lemauto, destaca las ventajas de pasarse por el stand del concesionario: «Hyundai es la única marca del mercado que presume de tener las cinco tecnologías, pasando desde diésel-gasolina hasta vehículos eléctricos, además somos una marca con una alta tecnología en nuevas emisiones y vehículos con descarbonización».

Ampliar Lemauto en el salón del automóvil de León Irene de Celis

Nueva tecnología en Mazda

Por su parte, Mazda también ofrece grandes joyas automovilísticas como es el MX-5 o nuevos modelos presentes en la feria: «Mazda ha dado un salto muy fuerte en el ámbito de la electrificación con el nuevo Mazda 6», especifica el gerente de Lemauto.

En definitiva, una marca que sigue apostando por la combustión con nuevos motores diésel de alta tecnología y con bajas emisiones.

Hyundai Lemauto es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

