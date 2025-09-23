leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una cata de vinos El Gallo Wine Fest
Marcela descorchará un Baltasar de 12 litros de Albariño DO Rías Baixas

El estreno tendrá lugar este jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas en Marcela Vinos, con un evento que promete ser inolvidable

León

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:43

Marcela retoma sus esperados encuentros en torno al vino con un calendario de experiencias únicas que incluirá cenas maridadas con las figuras más relevantes del panorama vinícola nacional e internacional, así como aperturas de grandes formatos poco habituales.

El estreno tendrá lugar este jueves 25 de septiembre a las 20:00 horas en Marcela Vinos, con un evento que promete ser inolvidable: la apertura de un Baltasar (12 litros) de Do Ferreiro Cepas Vellas 2018, un excepcional Albariño DO Rías Baixas elaborado por la reconocida bodega gallega Gerardo Méndez. El vino se servirá acompañado de ostras del Cantábrico, servidas por nuestro proveedor de confianza Pescados y Mariscos La Alondra, en una propuesta tan especial como accesible: 4€ (una copa y una ostra).

Selección de los mejores vinos El Gallo Wine Fest

Además, las cenas maridadas —donde se compartirán experiencias con referentes del mundo del vino— se celebrarán en Marcela Brasa, reforzando la unión entre gastronomía y vino en un ambiente único.

Con esta programación, Marcela reafirma su compromiso de acercar el mundo del vino al público de manera cercana, festiva y al mismo tiempo rigurosa, convirtiéndose en punto de encuentro imprescindible para aficionados, profesionales y amantes de la gastronomía.

Espacios grises

