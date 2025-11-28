leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre
Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre Irene de Celis
Publirreportaje

Manolo Cadenas: «No me puedo entender como persona sin los trece años en Valdevimbre»

El Ayuntamiento de Valdevimbre ha nombrado Hijo Predilecto de la localidad al entrenador de balonmano Manolo Cadenas

Irene de Celis

Irene de Celis

Valdevimbre

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:06

Con orgullo y mucha ilusión, Manolo Cadenas ha sido nombrado Hijo Predilecto de la localidad que le vió crecer.

El Centro Cívico de Valdevimbre acogió este viernes 28 de noviembre un acto muy emotivo donde el entrenador de balonmano estuvo muy bien arropado por amigos y compañeros del balonmano como Tano Franco, presidente del Abanca Ademar, y Dani Gordo, entrenador del conjunto ademarista.

El alcalde de la localidad, Ángel María Cueto, inauguró un acto ante un salón lleno de vecinos de la localidad que no quisieron perderse este momento. Tras destacar su trayectoria profesional y sus años creciendo en Valdevimbre, el edil no dudó en alabar que «te has convertido en un embajador internacional llevando Valdevimbre a cualquier lugar, y eso es de reconocer. Yo siempre que te veía en la tele presumía de que eras de mi pueblo» reconoció ante los presentes.

Durante su intervención, Manolo Cadenas añoró sus buenos tiempos por las calles del pueblo «aún recuerdo el día que dijimos adiós a Valdevimbre. Fue un adiós físico ya que valdevimbre siempre ha estado en nuestros pensamientos y nuestro corazón», a lo que añadió «no me puedo entender como persona sin esos trece años en los que vivimos aquí».

En el acto también estuvo presente el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón quién reiteró su vinculación personal con Valdevimbre y destacó la figura de Cadenas como entrenador internacional.

Ángel María Cueto hizo entrega a Cadenas del reconocimiento como hijo predilecto de Valdevimbre y de un ramo de flores para su mujer que no pudo estar presente en el acto.

Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre Irene de Celis
Imagen principal - Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre
Imagen secundaria 1 - Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre
Imagen secundaria 2 - Manolo Cadenas es nombrado Hijo Predilecto de Valdevimbre

Trayectoria deportiva

Sus inicios como entrenador tuvieron lugar en Leganés, once años que acabaron con el reconocimiento del nombre de Manuel Cadenas al pabellón de la localidad madrileña. Muchos equipos nacionales e internacionales, entre los que se pueden destacar el FC Barcelona o el Granollers u otras selecciones como la argentina, a la que llevó a lo alto del podium en los Juegos Panamericanos en 2019 y compitió en las Olimpiadas de Tokio 2020, han estado a sus mandos en gran parte de su trayectoria profesional, pero sin duda alguna, sus años en el banquillo de Ademar de León marcaron su trayectoria deportiva.

Un gran palmarés de premios y reconocimientos, dentro y fuera de España, han llevado a Manolo a ser hombre de balonmano, donde ni siquiera las bajas médicas han acabado con sus ganas de seguir aprendiendo y viviendo mucho más balonmano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa el restaurante de un camping en un pueblo de León
  2. 2 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  3. 3 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  4. 4 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  5. 5 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  6. 6 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  7. 7 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  8. 8 ¡Ya es Navidad en León!
  9. 9 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad
  10. 10 Una mujer herida en un choque entre dos turismos en una avenida de León

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Manolo Cadenas: «No me puedo entender como persona sin los trece años en Valdevimbre»