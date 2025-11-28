Manolo Cadenas: «No me puedo entender como persona sin los trece años en Valdevimbre»

Irene de Celis Valdevimbre Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:06 | Actualizado 14:33h. Compartir

Con orgullo y mucha ilusión, Manolo Cadenas ha sido nombrado Hijo Predilecto de la localidad que le vió crecer.

El Centro Cívico de Valdevimbre acogió este viernes 28 de noviembre un acto muy emotivo donde el entrenador de balonmano estuvo muy bien arropado por amigos y compañeros del balonmano como Tano Franco, presidente del Abanca Ademar, y Dani Gordo, entrenador del conjunto ademarista.

El alcalde de la localidad, Ángel María Cueto, inauguró un acto ante un salón lleno de vecinos de la localidad que no quisieron perderse este momento. Tras destacar su trayectoria profesional y sus años creciendo en Valdevimbre, el edil no dudó en alabar que «te has convertido en un embajador internacional llevando Valdevimbre a cualquier lugar, y eso es de reconocer. Yo siempre que te veía en la tele presumía de que eras de mi pueblo» reconoció ante los presentes.

Durante su intervención, Manolo Cadenas añoró sus buenos tiempos por las calles del pueblo «aún recuerdo el día que dijimos adiós a Valdevimbre. Fue un adiós físico ya que valdevimbre siempre ha estado en nuestros pensamientos y nuestro corazón», a lo que añadió «no me puedo entender como persona sin esos trece años en los que vivimos aquí».

En el acto también estuvo presente el subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón quién reiteró su vinculación personal con Valdevimbre y destacó la figura de Cadenas como entrenador internacional.

Ángel María Cueto hizo entrega a Cadenas del reconocimiento como hijo predilecto de Valdevimbre y de un ramo de flores para su mujer que no pudo estar presente en el acto.

Trayectoria deportiva

Sus inicios como entrenador tuvieron lugar en Leganés, once años que acabaron con el reconocimiento del nombre de Manuel Cadenas al pabellón de la localidad madrileña. Muchos equipos nacionales e internacionales, entre los que se pueden destacar el FC Barcelona o el Granollers u otras selecciones como la argentina, a la que llevó a lo alto del podium en los Juegos Panamericanos en 2019 y compitió en las Olimpiadas de Tokio 2020, han estado a sus mandos en gran parte de su trayectoria profesional, pero sin duda alguna, sus años en el banquillo de Ademar de León marcaron su trayectoria deportiva.

Un gran palmarés de premios y reconocimientos, dentro y fuera de España, han llevado a Manolo a ser hombre de balonmano, donde ni siquiera las bajas médicas han acabado con sus ganas de seguir aprendiendo y viviendo mucho más balonmano.